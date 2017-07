Toshiba wil via rechter af van aanvraag voor verbod op verkoop geheugendivisie

Toshiba is een zaak bij een Amerikaanse rechtbank gestart om te voorkomen dat Western Digital een rechterlijk bevel in handen krijgt waarmee het bedrijf de verkoop van Toshiba's nandgeheugendivisie kan blokkeren.

Bij de rechtbank in Californië heeft Toshiba bepleit dat de joint venture met Western Digital slechts een klein deel van de totale productiecapaciteit van het flashgeheugen beslaat en dat de rechter niet de bevoegdheid heeft om een verbod op de verkoop uit te spreken, aangezien de primaire productie volgens Toshiba in Japan plaatsvindt. De rechter zal zich op 14 juli buigen over het verzoek van Toshiba. Waarschijnlijk volgt er op diezelfde dag ook een uitspraak.

Toshiba stelt dat WD's poging om de verkoop te frustreren enkel is bedoeld voor om Japanse bankiers af te schrikken zodat zij geen financiële steun zullen verlenen aan Toshiba en potentiële overnamekandidaten. Daarnaast is Toshiba bang dat een rechterlijk bevel dat de verkoop van de nandgeheugendivisie verbiedt, zal leiden tot onherstelbare schade, omdat daarmee de verkoop van de geheugendivisie op losse schroeven komt te staan.

Naast de aanvraag voor een rechterlijk verbod stapte Western Digital een maand geleden naar een arbitragecommissie als extra zekerheid om te voorkomen dat Toshiba zijn chipdivisie van de hand doet. Volgens WD heeft Toshiba zijn activiteiten op het gebied van nandproductie ondergebracht bij Toshiba Memory zonder WD-dochterbedrijf SanDisk om goedkeuring te vragen.

Op zijn beurt heeft Toshiba WD aangeklaagd voor het frustreren van de verkoop van de geheugendivisie. Toshiba vindt ook dat WD zich schuldig heeft gemaakt aan oneerlijke concurrentie en eist een schadevergoeding van omgerekend 942 miljoen euro.

Western Digital heeft ook geboden op de nandgeheugendivisie, maar Toshiba geeft de voorkeur aan een consortium, bestaande uit een Japans overheidsfonds, de Japanse ontwikkelingsbank en de Amerikaanse private equity-onderneming Bain Capita. Deze onderhandelingen lopen nog, maar hadden eind juni al afgerond moeten zijn. Mogelijk is de afronding van deze onderhandelingen vertraagd door het conflict met WD.

Toshiba heeft zijn nandgeheugenproductie op 1 april afgesplitst in een los bedrijf, Toshiba Memory genaamd, en verkoopt dit onderdeel omdat het na een reeks financiële tegenslagen in financieel zwaar weer zit. Na Samsung is Toshiba op dit moment 's werelds grootste fabrikant van nandgeheugen.