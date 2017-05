Door Joris Jansen, dinsdag 16 mei 2017 11:01, 5 reacties • Feedback

De Japanse overheid heeft Western Digital en Toshiba opgeroepen in goede harmonie te blijven samenwerken bij de verkoop van de chipdivisie van Toshiba. Western Digital is naar een arbitragerechter gestapt om te voorkomen dat Toshiba zijn chipdivisie van de hand doet.

De Japanse minister van Handel is bezorgd over het dispuut tussen de beide bedrijven. Hij is bang dat de stap van Western Digital de verkoop van Toshiba's geheugendivisie in gevaar brengt. De minister heeft gezegd dat het belangrijk is dat Toshiba en Western Digital blijven samenwerken, maar zegt niet van plan te zijn te interveniëren. Dat meldt persbureau Reuters.

De Japanse overheid speelt een niet onbelangrijke rol bij de overname van de nandgeheugendivisie van Toshiba. In april zeiden ingewijden dat de Innovation Network Corp of Japan, een publiek-private samenwerking tussen de Japanse overheid en grote technologiebedrijven, wellicht samenwerkt met een andere kandidaat in de biedingsstrijd. Het fonds zou samen met het Amerikaanse private-equitybedrijf KKR & Co de belangrijkste speler zijn in een consortium dat waarschijnlijk aan de tweede biedingsronde zal deelnemen. Hoge functionarissen van de Japanse overheid zouden bereid zijn ruim 7 miljard euro aan leningen te verstrekken aan dit consortium.

Dit Japanse stimuleringsfonds, dat merendeels in handen is van de Japanse staat, zou willen meebieden omdat de Japanse overheid hiermee misschien kan voorkomen dat de geheugendivisie van Toshiba in handen komt van een ongewenste overnamekandidaat. De Japanse overheid wil de productie graag in Japan houden, gelet op de strategische waarde van de chipproductie voor toekomstige Japanse technologie.

Western Digital maakte zondag bekend naar een arbitragerechter te zijn gestapt om te voorkomen dat Toshiba zijn chipdivisie verkoopt. Volgens het bedrijf is de verkoop in strijd met de voorwaarden van de joint venture tussen WD's dochterbedrijf SanDisk en Toshiba. De arbitragezaak vindt in Californië plaats en heeft als doel de oprichting van Toshiba Memory terug te draaien. Volgens WD heeft Toshiba zijn activiteiten op het gebied van nandproductie ondergebracht bij Toshiba Memory zonder SanDisk om goedkeuring te vragen.

SanDisk is in het verleden drie joint ventures met betrekking tot geheugen aangegaan met Toshiba. Het dochterbedrijf van Western Digital had volgens de voorwaarden bij de plannen tot de oprichting van Toshiba Memory betrokken moeten worden, stelt Western Digital. Volgens het Amerikaanse concern hebben gesprekken met Toshiba niets uitgehaald en is daarom besloten de juridische weg te bewandelen. Op de achtergrond speelt mee dat Western Digital zich als de beste partij ziet om de geheugenactiviteiten van Toshiba over te nemen.

Toshiba splitst zijn nandproductie af in een los bedrijf, Toshiba Memory genaamd, en verkoopt een deel omdat het na een reeks financiële tegenslagen in financieel zwaar weer zit. Na Samsung is Toshiba op dit moment 's werelds grootste fabrikant van nandgeheugen.