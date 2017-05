Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 16 mei 2017 10:59, 56 reacties • Feedback

Facebook overtreedt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens, is de conclusie van de Autoriteit Persoonsgegevens. De dienst informeert gebruikers onvoldoende over verwerking van persoonsgegevens. Mogelijk legt de privacywaakhond sancties op.

De Autoriteit Persoonsgegevens deed onderzoek naar de verwerking van gegevens van de 9,6 miljoen Facebook-gebruikers in Nederland en komt tot de conclusie dat het sociale netwerk in strijd handelt met de Wet bescherming persoonsgegevens. Niet alleen informeert Facebook zijn gebruikers niet voldoende over de verwerking van de data, maar ook gebruikte de dienst gevoelige gegevens zonder nadrukkelijke toestemming van de gebruikers.

De privacywaakhond geeft als voorbeeld het verwerken van gegevens over de seksuele geaardheid van gebruikers om gericht te kunnen adverteren. Facebook zegt hier niets over en biedt ook geen mogelijkheden om gebruik van dit soort data te weigeren. Facebook stelt bij het aanmaken van een account vragen over de seksuele voorkeur maar vraagt niet om uitdrukkelijke toestemming de gegevens te mogen gebruiken. Dat is wel vereist volgens de Nederlandse privacywet.

Daarnaast maakt het concern onvoldoende duidelijk dat de dienst het internet- en app-gebruik ook buiten het sociale netwerkt volgt, zelfs als gebruikers zijn uitgelogd. De dienst leest cookies uit via bijvoorbeeld meer dan de helft van de vijfhonderd door Nederlanders best bezochte websites met een .nl-domein en een 'vind ik leuk'-knop.

Facebook ontkent bijzondere persoonsgegevens te verwerken voor advertentiedoeleinden en stelt bovendien geen vestiging in Nederland te hebben. De persoonsgegevens zouden uitsluitend door Facebook Ierland verwerkt worden waardoor alleen Iers recht van toepassing zou zijn. De AP verwerpt dit: "De reclamebevorderende activiteiten van Facebook Nederland zijn onlosmakelijk verbonden met het specifieke bedrijfsmodel van het Facebook-concern."

Volgens de AP is Facebook inmiddels gestopt met het verwerken van gegevens over seksuele geaardheid voor gericht adverteren. De privacyorganisatie onderzoekt of de overige overtredingen zijn beëindigd en legt zo nodig sancties op.