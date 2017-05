Door Bauke Schievink, zaterdag 20 mei 2017 09:13, 11 reacties • Feedback

Facebook lijkt plannen te hebben om gebruikers de mogelijkheid te bieden om eten te bestellen binnen zijn website. Een mogelijkheid daartoe werd recentelijk ontdekt bij een aantal Facebook-gebruikers. Vooralsnog lijkt het om een kleinschalige test te gaan.

TechCrunch maakt melding van de nieuwe functionaliteit in Facebook, die bij 'geselecteerde' gebruikers zou zijn verschenen, zowel op de desktopversie als in de mobiele app. In het optiemenu is een mogelijkheid verschenen om eten te bestellen via etenbestelsites delivery.com en Slice. Er is daarom ook alleen nog ondersteuning voor Amerikaanse klanten.

De optie om eten te bestellen werkt volledig via de site van Facebook zelf. Er kan eten uitgezocht worden en ook direct worden afgerekend. Daarbij bestaat er ook de mogelijkheid om orders aan te passen en eventueel nog een fooi te geven.

Vooralsnog lijkt Facebook de nieuwe functionaliteit als een test te zien. Het is nog maar voor weinig gebruikers beschikbaar en de sociale-mediasite heeft zelf geen aandacht besteed aan de introductie. Er worden geregeld nieuwe features getest, waardoor het niet duidelijk is of Facebook dit daadwerkelijk groots gaat uitzetten onder zijn gebruikers.

Facebook werkt al langer samen met delivery.com en Slice. Er was voor Amerikanen al een mogelijkheid om bestellingen te starten vanaf de Facebook-pagina van een restaurant dat bij een van de twee diensten is aangesloten. Volledige integratie binnen het sociale netwerk was er nog niet.