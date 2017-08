'Facebook wist vroeg van daling Snapchat-gebruikers via data eigen vpn-app'

Facebook gebruikte een vpn-app van het in 2013 overgenomen bedrijf Onavo om concurrent Snapchat in de gaten te houden. De app gaf het bedrijf inzicht in wat gebruikers op hun telefoon doen, waardoor het al vroeg doorhad dat Snapchat gebruikers verloor.

The Wall Street Journal bericht op basis van eigen bronnen dat Facebook de gegevens gebruikt om zijn eigen product- en overnamestrategieën vorm te geven. De data is afkomstig van de app Onavo Protect, die dient als vpn voor Android- en iOS-gebruikers en inmiddels meer dan 24 miljoen keer is gedownload. Al het verkeer gaat via de servers van Facebook, waarna het bedrijf de gegevens kan analyseren, aldus de krant.

Daardoor is inzichtelijk welke app mensen gebruiken, maar ook hoe vaak, hoe lang en of een app populair is bij mannen of vrouwen in een bepaald land. Als een app niet versleuteld communiceert is het mogelijk om nog nauwkeurigere gegevens binnen te halen. Een Facebook-woordvoerder zegt tegen de krant dat het van te voren duidelijk is welke informatie Onavo verzamelt en hoe die wordt gebruikt.

De app prijst zichzelf aan door te stellen dat hij 'persoonlijke informatie beschermt via een beveiligd vpn-netwerk'. In het privacybeleid is opgenomen dat de app informatie verzamelt, bijvoorbeeld over het apparaat zelf. Daarnaast kan de hoeveelheid gebruikte data en bezochte sites inclusief datavelden bijgehouden worden. Hetzelfde geldt voor de inhoud van berichten. De gegevens kunnen dan weer met derden worden gedeeld. Het bedrijf zegt alleen persoonsgegevens te delen nadat gebruikers hun toestemming hebben gegeven of erover op de hoogte zijn gebracht.

Onderzoeker Ashkan Soltani legt aan de krant uit dat Facebook in dit geval de gegevens niet gebruikt voor advertenties, maar om informatie over concurrenten in te winnen. Zo zou de informatie grote invloed hebben gehad op de beslissing om WhatsApp te kopen. De app toonde bijvoorbeeld dat 99 procent van de Spaanse gebruikers de chatapp op hun toestellen hadden staan. Ook het gebruik van livestreaming via Meerkat of Twitter had invloed op de ontwikkeling van een soortgelijke functie door Facebook. Hetzelfde zou gelden voor functies binnen Snapchat.

Gedeelte van het Onavo-privacybeleid