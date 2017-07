Facebook gaat dit najaar betaalmuur voor media testen

Facebook begint dit najaar met een test, waarbij media een betaalmuur kunnen integreren in Facebook-artikelen. Gebruikers kunnen de eerste tien artikelen kosteloos lezen, waarna ze moeten betalen om volgende artikelen te zien.

Facebook bouwt de functie, omdat media dat graag willen. Een topman van het socialemediabedrijf kondigde de betaalmuur aan tijdens een conferentie in de Amerikaanse stad New York, schrijft The Street. De tests zullen beginnen in oktober. Het is onbekend welke media mee zullen doen in de testperiode. Vaak test Facebook functies eerst een tijdje bij weinig gebruikers om de bugs eruit te halen, waarna ze voor meer gebruikers beschikbaar komen.

Veel media hanteren een dergelijke betaalmuur nu al op hun eigen sites. In Nederland doet bijvoorbeeld NRC Handelsblad dat. De krant laat bezoekers per maand vijf artikelen lezen zonder abonnement, voor het lezen van meer artikelen is een abonnement nodig. Facebook Instant Articles, het platform waarop media artikelen op Facebook kunnen zetten, heeft die functie nu nog niet.

Er zijn nog weinig details bekend van de functie, zoals wie de betalingen zal afhandelen en op welke manieren gebruikers kunnen betalen. Er ging al eerder een gerucht dat de betaalmuur er zou komen. Facebook presenteerde Instant Articles enkele jaren geleden. Daarbij host Facebook de artikelen en door beperkingen aan de pagina's moeten ze snel laden op mobiele apparaten, terwijl uitgevers van eigen advertenties de gehele omzet mogen houden en van via Facebook verkochte advertenties 70 procent van de omzet.