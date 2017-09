Facebook-test toont reacties met achtergrondkleur

Facebook is bezig met een test waarbij gebruikers de achtergrondkleur van hun reactie op Facebook kunnen aanpassen. Het is onbekend of het sociale netwerk de functie voor alle gebruikers zal inschakelen. De kleuren werken vooralsnog alleen in de mobiele app.

Wie dezelfde reacties op desktop bekijkt, ziet de reacties in plain text, zegt de Nederlander Evert Groot, die in de test zit, op Twitter. Facebook bevestigt de test tegenover The Next Web. Gebruikers die de comments kunnen plaatsen, zien boven de balk waar de tekst in moet diverse opties voor achtergrondkleuren.

De test komt niet uit de lucht vallen. Sinds maart van dit jaar kunnen gebruikers posts plaatsen op Facebook met achtergrondkleuren. Die functie zit sinds kort ook in WhatsApp. Facebook zegt niets over hoeveel mensen de functie testen, hoe lang de test zal duren en of elke Facebook-gebruiker deze optie zal krijgen.

Het sociale netwerk test vaak functies bij kleine groepen gebruikers. Sommige functies komen wel voor iedereen beschikbaar, andere worden eerst aangepast of helemaal geschrapt.