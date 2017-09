KLM begint met gebruik van zakelijk WhatsApp-account

KLM is een van de eerste bedrijven met een zakelijk WhatsApp-account. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij laat gebruikt het om informatie en instapkaarten te sturen. Klanten kunnen ook vragen stellen via WhatsApp.

Volgens KLM gaat het om een samenwerking tussen de luchtvaartmaatschappij en WhatsApp, om de nieuwe zakelijke dienstverlening van de Facebook-dochter te testen. KLM heeft een geverifieerd WhatsApp-account gekregen, dat is herkenbaar aan een groen vinkje achter de naam.

Klanten van de luchtvaartmaatschappij moeten op hun profiel op de KLM-website aangeven of ze via WhatsApp met het bedrijf willen communiceren. Als dat het geval is, stuurt KLM informatie over boekingen, herinneringen, instapkaarten en informatie over de vlucht. Klanten kunnen ook reageren op de conversatie en vragen stellen. In een demofilmpje laat KLM zien dat het op die manier mogelijk is om een andere stoel te kiezen.

Volgens NRC heeft de luchtvaartmaatschappij 250 mensen in dienst die ondersteuning bieden via sociale media. KLM is ook actief op Facebook, Twitter, LinkedIn en WeChat. Pieter Groeneveld, die verantwoordelijk is voor de digitale strategie van het bedrijf, zegt tegen de krant dat gebruikers alleen relevante boodschappen krijgen en geen reclame zullen ontvangen.

Het is al langer bekend dat WhatsApp zakelijke accounts wil gaan aanbieden. Bedrijven moeten daarvoor uiteindelijk gaan betalen, zegt een topman van de dienst tegen The Wall Street Journal. Daarmee krijgt de berichtendienst weer een verdienmodel. Een tijd lang was er geen direct verdienmodel, omdat de dienst sinds begin 2016 blijvend gratis is en er geen advertenties worden getoond.