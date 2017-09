KLM laat passagiers tickets kopen via Messenger-chatbot

KLM is begonnen met het inzetten van een chatbot via Facebook Messenger. Door een gesprek aan te gaan met de bot kunnen klanten tickets kopen. Vooralsnog werkt BlueBot alleen nog in het Engels, maar zou later ook andere talen moeten spreken.

Gebruikers kunnen de chatbot oproepen door met KLM een gesprek aan te gaan op Facebook Messenger in het Engels. BlueBot wordt bijgestaan door het serviceteam van KLM, dat uit 250 werknemers bestaat. Als de bot er niet uitkomt met de klant, wordt er een persoon ingeschakeld. In principe moet de bot het voor klanten makkelijk maken om een ticket te boeken zonder de tussenkomst van een medewerker.

KLM maakt geen specifieke details bekend over de kunstmatige intelligentie die gebruikt wordt voor BlueBot. KLM zegt de bot binnenkort in te zetten voor meer diensten, maar maakt niet bekend welke. Ook moet de chatbot via meer kanalen beschikbaar komen.