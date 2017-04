Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 14 april 2017 11:03, 42 reacties • Feedback

Machine learning toepassen op menselijke taal resulteert in het overnemen van semantische vooroordelen van mensen, tonen wetenschappers aan. Kunstmatige intelligentie kan zo onbedoeld stereotypen in zijn gedrag integreren.

Machine learning wordt veelvuldig in de praktijk gebracht door systemen patronen in grote hoeveelheden data te laten herkennen. Kunstmatige intelligentie kan zo woordassociaties leren op basis van bestaande, door mensen geschreven teksten. Onderzoekers van de University of Bath en de Princeton University onderzochten deze associaties door middel van een word-embedding association test, of WEAT.

De test voor computersystemen is gebaseerd op een test voor mensen, de implicit association test, of IAT. Deze analyseert de snelheid van reacties van mensen op woorden, om een idee te krijgen over de onbewuste associaties. Zo zouden Amerikanen namen als 'Brad' en 'Courtney' eerder associëren met positieve woorden als 'vrolijk' en 'zonsopgang'. Namen als 'Leroy' en 'Latisha' worden eerder geassocieerd met woorden als 'haat' en 'overgeven', schrijft Science.

Bij het toepassen van WEAT werd de context van woorden, cijferstrings voor computers, bepaald door het analyseren van de overeenkomsten van strings. De onderzoekers maakten daarbij gebruik van eerder onderzoek van de Princeton University, waarbij miljarden woorden op internet geanalyseerd werden. De uitkomsten waren vergelijkbaar met die van de IAT: de strings voor bloemen kwamen meer overeen met die voor positieve woorden en die voor insecten meer met onaangename woorden.

Maar de test toonde ook aan dat de kunstmatige intelligentie impliciete associaties overnam, zoals de koppeling van 'mannen' met werk en wetenschap en 'vrouwen' met familie en kunsten. Net als bij IAT werden ook de positieve en negatieve associaties bij bepaalde namen aangetroffen.

De onderzoekers wijzen erop dat algoritmen tegenwoordig gebruikt worden voor bijvoorbeeld het koppelen van mensen met banen en het voorspellen van crimineel gedrag. Kunstmatige intelligentie moet niet automatisch als objectief gezien worden, volgens hen. "Ai is een extensie van onze eigen cultuur", zegt computerwetenschapper Joanna Bryson, een van de onderzoekers. Ze stelt niet voor om informatie, die gebruikt wordt om de systemen te voeden, weg te gooien om de vooroordelen te filteren. In plaats daarvan zou een laag toegevoegd kunnen worden: een mens of computer moet besluiten of en hoe er met vooroordelen moet worden omgesprongen.

De onderzoekers hebben werk in Science gepubliceerd met als titel Semantics derived automatically from language corpora contain human-like biases. Ze tonen hiermee aan wat ai-systemen in de praktijk al enkele keren hebben laten zien. Zo liet Microsoft vorig jaar een chatbot met de naam Tay, een acroniem voor 'thinking about you', los op Kik, Twitter en GroupMe. De chatbot kon reageren op andere gebruikers maar begon al snel racistische en beledigende uitspraken te doen en users te spammen.