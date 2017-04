Door Arnoud Wokke, woensdag 26 april 2017 21:19, 19 reacties • Feedback

Mensen gaan in de toekomst herinneringen opslaan en doorzoekbaar maken via kunstmatige intelligentie. Dat zegt Tom Gruber, een van de bedenkers van Siri. Gruber verkocht Siri in 2010 aan Apple, die het al jaren gebruikt op zijn apparaten.

Gruber zei in zijn speech op conferentie TED 2017 dat hij denkt dat mensen kunstmatige intelligentie gaan gebruiken om de eigen zwaktes sterker te maken. "We hebben een keuze in hoe we deze technologie gebruiken", aldus Gruber. "We kunnen kunstmatige intelligentie gebruiken om met ons te wedijveren of met ons samen te werken, om onze beperkingen te overwinnen en ons te helpen te doen wat we willen, alleen beter."

Zo denkt Gruber dat het onvermijdelijk is dat we herinneringen gaan uploaden en via kunstmatige intelligentie gaan sorteren en doorzoekbaar gaan maken. De Siri-oprichter denkt dat het vooral mensen met Alzheimer kan helpen om noodzakelijke dingen te herinneren op het juiste moment.

Gruber wijst er wel op dat privacy bij deze ontwikkeling belangrijk is. "Wij moeten kunnen kiezen wat we ons wel en niet willen kunnen herinneren en wat we bewaren. Het is absoluut essentieel dat we dit heel veilig houden."

De Siri-bedenker is niet de enige die hier over nadenkt. Tesla-oprichter Elon Musk trad vorige week naar buiten met zijn nieuwe bedrijf dat werkt aan een brein-computerinterface. Ook Facebook werkt eraan: die wil dat gebruikers door te denken updates kunnen posten.