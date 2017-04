Door Arnoud Wokke, woensdag 26 april 2017 20:30, 1 reactie • Feedback

Er is een video verschenen waarin ogenschijnlijk Lenovo diverse concepten laat zien van toekomstige Moto Mods. Zo is er een mod met gaatjes voor het bouwen van dingen met Lego en eentje die zowel de telefoon als accumods draadloos kan laden.

De video toont in totaal zeven concepten, al is het onbekend of die concepten er echt gaan komen. De over het algemeen betrouwbare HelloMotoHK postte de video op Google+ zonder te vermelden of en wanneer de mods zouden moeten gaan uitkomen.

Mods zijn accessoires die passen op de aansluiting met zestien pinnetjes aan de achterkant van Moto Z-telefoons. Tot nu toe verschenen er onder meer mods die een speaker, camera met optische zoom en accucapaciteit toevoegden. Lenovo wil de Mods drie jaar ondersteunen door telefoons van dezelfde afmetingen uit te brengen en heeft beloofd in 2017 met nieuwe Mods te komen. De Moto Z-telefoons, waarvan de Moto Z Play door zijn accuduur en 3,5mm-aansluiting op Tweakers de populairste is gebleken, kwamen vorig jaar uit. Afgelopen weken verschenen al renders van opvolgers van de Z Play en Z, en Z Force.