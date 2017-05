Door Arnoud Wokke, maandag 15 mei 2017 07:40, 12 reacties • Feedback

Er is een afbeelding online verschenen die naar verluidt de hele line-up van smartphones onder de merknaam van Motorola toont. Op de afbeelding zijn naast toestellen die al in het geruchtencircuit verschenen ook de gS en gS+ te zien die nog niet eerder bekend waren.

Telecominsider Evan Blass publiceerde de afbeelding op zijn twitteraccount @evleaks. De afbeelding lijkt een interne presentatie van komende toestellen te tonen. De toestellen zijn verdeeld in de diverse lijnen van de fabrikant, met een onderscheid naar prijs.

In de bovenste rij staan de opvolgers van de Z Play en Z Force, wat erop lijkt te wijzen dat de reguliere Moto Z geen opvolger krijgt. Daaronder is een nieuwe smartphone in de Moto X-lijn te zien, die vermoedelijk de naam Moto X4 meekrijgt. Die heeft een 5,2"-scherm met fullhd-resolutie en 'SmartCam'-functie. De gS en gS+ lijken uitbreidingen op de al uitgebrachte Moto G5 en G5 Plus.

Daaronder zitten nog de Moto E-toestellen van dit jaar en de nieuwe Moto C-serie van goedkoopste smartphones. Het is voor het eerst dat er een overzicht verschijnt van de telefoons. Wel verschenen er afgelopen maanden geruchten over de aankomende Moto-toestellen, waaronder de Z Play, Z Force, Moto E5 en Moto C-telefoons.