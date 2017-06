Door Olaf van Miltenburg, donderdag 1 juni 2017 17:10, 16 reacties • Feedback

Lenovo-dochter Motorola heeft de Moto Z2 Play aangekondigd, een 5,5"-smartphone die net als de eerste Moto Z Play met Moto Mods uitgebreid kan worden. Van die accessoires heeft het bedrijf enkele nieuwe aangekondigd, waaronder een die de smartphone tot gamehandheld maakt.

De Moto Z2 Play heeft een 5,5"-amoled-scherm met fullhd-resolutie. De processor is de Qualcomm Snapdragon 626-octacore met kloksnelheid van 2,2GHz. Er is 3GB of 4GB ram en 32 of 64GB opslagcapaciteit aanwezig, evenals een microsdkaartlezer. De accucapaciteit betreft 3000mAh, waar de eerste generatie van de Moto Z Play nog een accucapaciteit van 3510mAh had. Met 5,99mm is de smartphone ook dunner en met een gewicht van 145 gram ook wat lichter dan zijn voorganger.

Het toestel heeft een 12-megapixelcamera met autofocus en f/1.7-lens. Aan de voorzijde zit een 5-megapixelcamera met f/2.2-lens. Motorola gebruikt nog een 3,5mm-audioaansluiting voor headsets en er is een usb-c-aansluiting aanwezig. Daarnaast is er een vingerafdruksensor aanwezig, die wat groter is dan die van de vorige Z Play.

Een van de kenmerkende eigenschappen maakt ook weer zijn opwachting: de aansluiting voor de Moto Mods. Een van de nieuwe Mods is de Moto GamePad, die twee controlsticks, een d-pad en vier knoppen voor gamen toevoegt aan het model. Bovendien is er een ingebouwde accu van 1035mAh. Verder heeft Motorola de JBL SoundBoost een upgrade met waterafstotende coating gegeven. Met de bijbehorende app My JBL SoundBoost 2 kunnen gebruikers de audioweergave aanpassen.

Verder is er het Moto TurboPower Pack die een onbekende hoeveelheid accucapaciteit toevoegt. De claim van de fabrikant is dat een extra dag gebruik mogelijk is en dat de powerpack in twintig minuten tot 50 procent is opgeladen. Daarnaast is de dunne Moto Style Shell voor draadloos opladen. Volgens Motorola komt de Z2 Play nog dit jaar in Europa uit, maar de prijs is nog onbekend. In de VS geldt een adviesprijs van 499 dollar voor het 64GB-model. Dat is omgerekend en met btw 538 euro.