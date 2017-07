Moto Z2 Play komt begin augustus in Nederland uit voor 450 euro

Motorola heeft bekendgemaakt dat het zijn Moto Z2 Play-toestel begin augustus in Nederland uitbrengt voor een prijs van 449,99 euro. Net als andere recente Motorola-toestellen ondersteunt dit toestel toevoegingen in de vorm van Moto Mods.

Motorola meldt dat de vooruitbestellingen tot 6 augustus lopen, dus de beschikbaarheid zal na die datum vallen. De aankondiging van de smartphone vond begin vorige maand plaats. Het gaat om een 5,5"-toestel met een Qualcomm Snapdragon 626-octacore, met een kloksnelheid van 2,2GHz. De accucapaciteit is kleiner dan bij de eerste generatie, het toestel heeft nu een 3000mAh-exemplaar aan boord in plaats van 3510mAh.

De telefoon is daardoor wel dunner en lichter dan het vorige model, de Moto Z Play. Verder is het toestel voorzien van een twaalfmegapixelcamera aan de achterkant, usb-c, een 3,5mm-poort en een vingerafdrukscanner. Gebruikers hebben de keuze tussen 3GB ram met 32GB opslag en 4GB ram met 64GB opslag. Een van de aangekondigde Moto Mods is een gamepad, die de telefoon uitbreidt met twee thumbsticks, een d-pad en knoppen. Andere uitbreidingen zijn een hoesje voor draadloos opladen en een uitbreiding van de accucapaciteit.