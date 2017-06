Door Julian Huijbregts, woensdag 14 juni 2017 14:35, 4 reacties • Feedback

Motorola heeft een uitnodiging gestuurd voor een aankondiging op 27 juni. Op de bijgaande afbeelding is een dunne smartphone te zien met een dubbele camera. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om de Moto Z2 Force, die eerder op een roadmap van Lenovo was te zien.

De aankondiging is online gezet door DroidHolic. Op de afbeelding staat een foto waarop een dunne smartphone is te zien, met ronde hoeken en een dubbele camera. Volgens GSM Arena gaan er al langer geruchten dat de Moto Z2 Force een dubbele camera krijgt. Vermoedelijk heeft het toestel een 5,5"-scherm en een Qualcomm Snapdragon 835-soc.

Lenovo-dochter Motorola kondigde begin juni de Moto Z2 Play aan. Die is iets dunner dan zijn voorganger en heeft daardoor een lagere accucapaciteit. Van de Moto Z en Z Force zijn nog geen opvolgers aangekondigd, maar waarschijnlijk komt daar dus op 27 juni verandering in. De uitnodiging laat een tijdstip van 19:00 uur zien, maar het is niet bekend om welke tijdzone dit gaat.

Vermoedelijk komt Motorola met één nieuw Moto Z2-toestel en is dat een opvolger van de Moto Z Force. Dat blijkt uit een in mei verschenen afbeelding waarop de hele line-up van komende Moto-toestellen staat. Een nieuwe Moto Z staat daar niet bij, wel een nieuw Z Force-model.

De oorspronkelijke Moto Z was 5,2mm dun en had geen 3,5mm-aansluiting. De Moto Z Force was zo'n 7mm dik en had ook geen koptelefoonaansluiting. Het Force-model, dat niet werd geleverd in Europa, werd gekenmerkt door het stevige ShatterShield-scherm. Volgens een gerucht uit april krijgt het nieuwe Z2-model wel een 3,5mm-jack.