Gerucht: Motorola G5S Plus krijgt 5,5"-scherm en dubbele camera

Volgens geruchten krijgt de opvolger van de Motorola G5 Plus een groter scherm, en beschikt het over twee camera's aan de achterkant. Deze G5S Plus wordt waarschijnlijk later deze maand aangekondigd door moederbedrijf Lenovo.

Het scherm van de in de geruchten genoemde G5S Plus zou 5,5" in diagonaal zijn, terwijl het voorgaande model het met 5,2" moet doen. De resolutie zou met 1920x1080 pixels wel hetzelfde blijven, zo stelt Venturebeat. De site kreeg marketingmateriaal van de nog onaangekondigde smartphone in handen. Verder zou de behuizing zijn opgebouwd uit aluminium, terwijl de G5 Plus voornamelijk uit plastic is opgebouwd. Aan de achterkant zou de G5S Plus twee camera's van elk 13 megapixels hebben, en aan de voorkant zou een 8-megapixelcamera zijn ingebouwd.

Venturebeat stelt dat zaken zoals de processor en ram hetzelfde blijven. Dat betekent dat Motorola weer gebruik maakt van de Snapdragon 625-soc van Qualcomm, en dat het ram 4GB bedraagt. Ook aan het opslaggeheugen zou met 64GB niets worden veranderd ten opzichte van het eerder uitgebrachte model in de serie.

Eerder bleek al dat moederbedrijf Lenovo uitnodigen heeft verstuurd aan de media voor de vermoedelijke presentatie van nieuwe Motorola-smartphones. Naast de G5S Plus gaat het waarschijnlijk om de gewone G5S, opvolger van de G5. Op 25 juli doet Lenovo zijn aankondigingen.