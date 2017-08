Motorola Moto G5S en G5S Plus kosten 249 en 299 euro

Lenovo-dochterbedrijf Motorola heeft de Moto G5S en de Moto G5S Plus aangekondigd. De S staat voor Special Edition en de toestellen hebben ten opzichte van de gewone G5-versies een metalen behuizing uit één stuk, een iets hogere accucapaciteit en betere camera's.

Verder zijn de specificaties vrijwel gelijk. De Moto G5S heeft een 5,2"-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels en maakt gebruik van een Snapdragon 430-soc. Er is 3GB ram aanwezig en 32GB opslagruimte. De accu heeft een capaciteit van 3000mAh en ondersteuning voor snelladen. Bij de gewone G5 is dat 2800mAh. Aan de achterkant van de telefoon zit een 16-megapixelcamera met fasedetectie-autofocus. De frontcamera heeft een 5-megapixelresolutie en een ledflitser.

Het iets grotere G5S Plus-model heeft een 5,5"-scherm met dezelfde full-hd-resolutie en ook de accucapaciteit is gelijk. Het Plus-model beschikt echter over een snellere Snapdragon 625-soc, komt in uitvoeringen tot 4GB ram en 64GB opslagruimte en heeft een dubbele 13-megapixelcamera aan de achterkant. De camera's hebben hetzelfde brandpunt, maar één van de twee maakt foto's in zwart-wit, terwijl de ander in kleur schiet. De dubbele camera kan ook gebruikt worden voor een scherptediepte-effect. Aan de voorkant van de Moto G5S Plus zit een 8-megapixelcamera met een groothoeklens en een ledflitser.

Motorola Moto G5S Plus

Volgens het Motorola-blog zijn de Android 7.1-toestellen vanaf augustus beschikbaar in een aantal landen. Of Nederland en België daar ook bij zitten is op het moment van schrijven niet bekend. De Moto G5S krijgt een adviesprijs van 249 euro en de G5S Plus moet 299 euro opbrengen. De versies zonder S, die al een tijdje op de markt zijn, kosten nu respectievelijk zo'n 180 en 275 euro.