Nederlandse uitgever kondigt boerderijsimulator Real Farm Sim aan

De Nederlandse game-uitgever Soedesco kondigt Real Farm Sim aan. De game moet eind dit jaar verschijnen voor de pc, Xbox One, PlayStation 4 en Nintendo Switch. De game speelt zich af op het Amerikaanse platteland, krijgt een carrièremodus en een Free Mode.

Volgens de beschrijving van de game op Steam kunnen gamers in de boerderijsimulator kiezen om zich op gewassen te concentreren of op vee, of op een combinatie van beide. Spelers moeten land verwerven, personeel beheren en besturen en landbouwvoertuigen onderhouden.

Ook moet de game een zakelijke uitdaging bieden, met het verkopen van de oogst. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met de concurrentie en alle acties zijn van invloed op de economie. De game kan in 4k-resolutie gespeeld worden en het betreft een singleplayergame.

Een verschijningsdatum is niet bekendgemaakt, maar op de website staat dat de game in het vierde kwartaal wordt uitgebracht. Soedesco is de uitgever, de game wordt gemaakt door het eveneens Nederlandse Triangle Studios. Real Farm Sim is niet de eerste boerderijsimulator. De game zal het op moeten nemen tegen Farming Simulator 17 van Giants Software.