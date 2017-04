Door Arnoud Wokke, woensdag 12 april 2017 17:35, 3 reacties • Feedback

Submitter: LML

Een game van Nederlandse ontwikkelaars heeft zijn doel behaald op Kickstarter. Pine is een spel dat de ecologie en de vijanden aanpast op gedragingen van de speler zelf. Bijna 4100 mensen steunden de ontwikkeling van het spel op het crowdfundingplatform.

De game van de indiestudio Twirlbound haalde met de bijna 4100 backers meer dan 120.000 euro op om de game verder te ontwikkelen, zeggen de ontwikkelaars op de Kickstarter-pagina. Daarmee is ook een stretch goal gehaald. De ontwikkelaars stoppen daarom tijd en moeite in het maken van een Albamare Arena, een scene met 'golven van vijanden'.

Pine past de ecologie en vijanden volgens de ontwikkelaars aan op basis van machine learning. Vijanden in de game worden bijvoorbeeld agressiever als een speler defensief speelt. Als een speler steeds aanvallen ontwijkt, worden de vijanden sneller om daarop in te spelen.

Pine speelt zich af op een eiland tijdens een 'alternatieve evolutie', waarbij de mens niet boven aan de voedselketen staat. De ontwikkelaars willen een speelwereld creëren die leeft, met een ecologie die bestaat uit verschillende gebieden, waaronder moerassen, bossen en bergen die ook daadwerkelijk veranderen.

Momenteel is er een prealfaversie van het spel en de studio heeft die al door duizenden spelers laten testen. De ontwikkelaars gebruiken de Unity-engine voor het spel. Eind vorig jaar kreeg het team met het spel een Unity Award in de categorie studentenprojecten. Pine moet in november 2018 uitkomen.