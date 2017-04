Door Arnoud Wokke, woensdag 12 april 2017 18:05, 11 reacties • Feedback

LG wil gebruikers de mogelijkheid geven om betalingen die zij doen met de G6-smartphone te authenticeren met gezichtsherkenning via de frontcamera. Dat vermeldt de Zuid-Koreaanse site News Prime op basis van eigen bronnen.

De update voor de G6 die de technologie mogelijk maakt moet in juni uitkomen, vermeldt de Zuid-Koreaanse site. Het herkennen van het gezicht verloopt via de frontcamera. LG zou een samenwerking zijn aangegaan met het Zuid-Koreaanse bedrijf OezSoft, dat met OezFR naar eigen zeggen de eerste software heeft die in Zuid-Korea betalingen mag toestaan met gezichtsherkenning.

De software die LG zou willen verspreiden zou zich onderscheiden doordat gebruikers het systeem niet kunnen foppen met een foto of een video. De software scant op tekenen van beweging en diepte om echte gezichten te kunnen onderscheiden van beeldmateriaal.

LG zou gezichtsherkenning willen gebruiken voor zijn betaalsysteem LG Pay. Daarmee lijkt de functie, die op de opslag van het apparaat 3,5MB tot 5,5MB zou innemen, voorbehouden aan een release in LG's thuisland.

De Zuid-Koreaanse fabrikant bracht de LG vorige week in Nederland uit. Tweakers zal deze week een review publiceren van de 749 euro kostende smartphone, die zich onderscheidt met zijn 2:1-scherm.

