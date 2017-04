Door Arnoud Wokke, woensdag 12 april 2017 18:34, 21 reacties • Feedback

Apple en Mozilla hebben een patch uitgebracht voor een aanvalsmethode, waarbij websites op de achtergrond de pincode van gebruikers kunnen afluisteren via data van de gyroscoop. Google heeft erover getwijfeld om die fix te implementeren, maar is bang dat het websites teveel zal beperken.

De patch zit in iOS 9.3, dat in maart vorig jaar uitkwam, en in Firefox 46. Gebruikers van Chrome zijn ondanks dat Britse onderzoekers hun bevindingen meer dan een jaar geleden hebben gedeeld nog steeds kwetsbaar, merken Britse onderzoekers op in een onderzoek naar de gevaren van het afluisteren van pincodes via data van de gyroscoop. De wetenschappers stelden browsermakers voor publicatie van hun bevindingen in februari vorig jaar op de hoogte en Apple en Mozilla ondernamen toen binnen korte tijd actie.

De fix van Mozilla en Apple bestaat eruit dat alleen websites die op de voorgrond staan data van de gyroscoop mogen uitlezen. Dat voorkomt dat websites op de achtergrond data van de gyroscoop kunnen uitlezen en daaraan kunnen afleiden welke cijfers de gebruiker heeft ingedrukt - en dus welke pincode hij of zij heeft op de smartphone. De onderzoekers hielden vorig jaar een experiment, waarbij het na vijf pogingen altijd lukte om de juiste pincode af te luisteren met behulp van data van de gyroscoop. Dat komt doordat de druk van de vingers op bepaalde plekken op het scherm een kleine beweging veroorzaakt in de telefoon die de gyroscoop kan uitlezen.

Ontwikkelaars van Chromium weten van de aanvalsmethode, maar hebben de fix uiteindelijk niet doorgevoerd. Zij waren bang dat websites in de toekomst minder kunnen doen met kaarten en video's die afhankelijk zijn van data van sensoren. Zij redeneren dat we nu nog niet weten welke data zij in de toekomst nodig hebben op de achtergrond. Toestemming vragen van gebruikers zou bovendien zinloos zijn, omdat zij de implicaties minder goed kunnen overzien dan bij toestemming bij gebruik van de camera of gps.

Het is niet de eerste keer dat onderzoekers manieren vinden om uit te vissen welke code gebruikers op een smartphone hebben. Zo was er eerder een methode via microfoon en camera, terwijl vegen op het scherm een indicatie zijn als gebruikers van Android-telefoons een patroon gebruiken voor de ontgrendeling. De opkomst van vingerafdrukscanners op smartphones maken dergelijke aanvallen minder effectief, omdat mensen daarmee veel minder vaak een code invoeren.