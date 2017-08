Mozilla wil proef uitvoeren met verzamelen anonieme browsegegevens

Mozilla wil een proef uitvoeren waarbij het anonieme browsegegevens van Firefox-gebruikers verzamelt. Volgens de organisatie is er nu te weinig zicht op het gebruik van zijn browser, waardoor verbeteringen moeilijk door te voeren zijn.

Mozilla-ontwikkelaar Georg Fritzsche legt in een discussiegroep uit dat Mozilla 'beter wil begrijpen op welke manier mensen zijn product gebruiken'. Hij stelt dat het probleem is dat Firefox op dit moment alleen gegevens kan verzamelen als gebruikers dit toestaan via een opt-in. Het plan is om hiervoor een opt-uit te gaan inzetten, zodat gebruikers toestemming verlenen tenzij ze de instelling zelf wijzigen.

Daarmee wil Mozilla meer inzicht verkrijgen in welke sites populair zijn bij gebruikers, welke sites Flash gebruiken en waar gebruikers ui-problemen tegenkomen. De proef geldt niet voor alle gebruikers, maar Mozilla wil daarvoor een zogenaamde Shield Study inzetten. Dit betekent dat een nieuwe functie onder willekeurige gebruikers wordt getest na een opt-in.

Om ervoor te zorgen dat de verzamelde gegevens anoniem blijven, wil Mozilla gebruikmaken van differential privacy. Deze aanpak moet ertoe leiden dat de gegevens geanalyseerd kunnen worden zonder dat individuele gebruikers geïdentificeerd worden. Fritzsche zegt dat een kwaadwillende die toegang heeft tot de gegevens van een enkele gebruiker, niet kan concluderen dat diegene een bepaalde site heeft bezocht.

Dit principe is geïmplementeerd in het Rappor-project van Google. De ontwikkelaar schrijft dat hiermee inmiddels een simulatie heeft plaatsgevonden en dat de eerste resultaten 'veelbelovend' zijn. Het is de bedoeling dat de proef halverwege september van start gaat. Reacties in de discussiegroep zijn kritisch. Zo stelt een gebruiker dat een opt-out bij voorbaat al privacy-onvriendelijk is. Een andere Mozilla-ontwikkelaar, Gervase Markham, reageert op de kritiek en zegt dat het niet de bedoeling is om browsegegevens zonder privacywaarborgen te gaan verzamelen.