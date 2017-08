Bethesda maakt verschijningsdata van vr-versies Doom, Skyrim en Fallout 4 bekend

Uitgever Bethesda heeft bekendgemaakt dat de vr-versie van Doom uitkomt op 1 december voor de HTC Vive en PSVR. Skyrim VR verschijnt op 17 november voor de vr-headset van Sony. Fallout 4 VR voor de HTC Vive is uitgesteld tot 12 december.

Tijdens de E3 zei Bethesda nog dat Fallout 4 VR in oktober zou uitkomen. Uit de verschijningsdata die Bethesda heeft gepubliceerd in een bericht over QuakeCon 2017, blijkt echter dat het tot december is uitgesteld. Tijdens dat evenement, dat donderdag van start gaat, zijn de vr-games speelbaar voor de aanwezigen.

De vr-versie van Doom werd tijdens de E3 aangekondigd en heet Doom VFR. In een nieuwe video vertellen de ontwikkelaars over het spel en tonen ze gameplaybeelden. In de vr-versie kruipen spelers in de huid van de laatst overgebleven UAC-onderzoeker, die zijn bewustzijn kan overzetten naar bijvoorbeeld vechtrobots.

Spelers kunnen niet geheel vrij bewegen, maar moeten zich verplaatsen door middel van teleportatie. Dat ziet er ongeveer net zo uit als de snelle, korte warp-bewegingen die spelers in de normale versie van Doom kunnen maken om een glory kill uit te voeren. Doom VFR is een standalone-vr-versie en zal dus los aangeschaft moeten worden. Het spel bevat nieuwe locaties, maar ook bestaande locaties uit de 2016-versie van Doom. Als enige vr-game van Bethesda komt Doom VFR zowel naar de PlayStation VR-headset als naar de HTC Vive.