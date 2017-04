Door Arnoud Wokke, maandag 17 april 2017 12:57, 32 reacties • Feedback

De aankomende game Fallout 4 VR wordt de 'Mario' en 'Sonic' van virtual reality, claimt een topman van AMD. Hij denkt dat de game, die dit jaar uitkomt, de manier waarop gamers naar vr kijken voorgoed zal kunnen veranderen.

Daarmee zal Fallout 4 een 'industry changer' worden, claimde AMD-topman Roy Taylor tijdens een recent congres, schrijft UploadVR. Hij verklaarde niet waarom dat zou zijn, maar feit is wel dat Fallout 4 een van de weinige grote titels is die uitkomt in een versie voor virtual reality.

Bethesda kondigde Fallout 4 VR vorig jaar aan en dit jaar zal de game speelbaar zijn op gamebeurs E3, die voor het eerst ook open zal zijn voor publiek. Vervolgens moet de game later dit jaar uitkomen voor de HTC Vive.

Tweakers concludeerde eind vorig jaar in een achtergrondverhaal over virtual reality dat vr-platformen vooralsnog geen 'system sellers' hebben, grote games die groepen kopers overhalen om de hardware te kopen om zo de game te kunnen spelen.

Demo van Fallout 4 VR op E3 vorig jaar