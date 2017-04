Door Sander van Voorst, dinsdag 18 april 2017 07:39, 18 reacties • Feedback

Netflix heeft zijn kwartaalcijfers voor het eerste kwartaal van dit jaar bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat het aantal abonnees minder heeft toegenomen dan verwacht, maar het bedrijf verwacht dit in het tweede kwartaal goed te maken. Het totale aantal abonnees nadert de 100 miljoen.

Zo schrijft Netflix dat het dit aantal in het tweede kwartaal van dit jaar verwacht te behalen. Het huidige aantal abonnees komt neer op ongeveer 98,8 miljoen. Dat betekent dat er in het eerste kwartaal een groei van 5 miljoen nieuwe abonnees heeft plaatsgevonden. Volgens Netflix is de groei lager dan die in hetzelfde kwartaal een jaar geleden, toen er ongeveer 6,7 miljoen abonnees bijkwamen. Het bedrijf zegt dat dit te verwachten was, onder andere omdat nieuw materiaal naar het tweede kwartaal is verplaatst.

Zo zegt de streamingdienst dat vooral het verplaatsen van het vijfde seizoen van de eigen serie House of Cards een negatief effect op de ledenaanwas heeft gehad. De verwachting is wel dat door de verplaatsing het tweede kwartaal beter presteert doordat het aantal nieuwe leden verdubbelt ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden, toen er 1,7 miljoen nieuwe abonnees bijkwamen. Internationaal daalde het aantal nieuw afgesloten abonnementen met 22 procent.

De recente invoering van het nieuwe beoordelingssysteem, dat in plaats van sterren gebruikmaakt van een duim omhoog of omlaag, heeft voor een verdubbeling van het aantal beoordelingen geleid. Daarnaast zegt Netflix dat het over de komende jaren videopreviews van inhoud wil introduceren, die de statische afbeeldingen moeten vervangen.

Netflix boekte een winst van 178 miljoen dollar in het eerste kwartaal ten opzichte van 28 miljoen dollar een jaar eerder. Daaraan droegen internationale klanten deze keer bij, omdat zij goed waren voor bijdragen ter hoogte van 43 miljoen dollar. In de voorgaande kwartalen rapporteerde Netflix in het internationale segment alleen negatieve cijfers. De omzet kwam dit kwartaal neer op 2,6 miljard dollar.