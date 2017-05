Door Bauke Schievink, zondag 14 mei 2017 11:17, 36 reacties • Feedback

Submitter: Gohan040

Netflix laat zijn software niet langer installeren op Android-apparaten waarvan het besturingssysteem is aangepast, bijvoorbeeld door roottoegang of door het installeren van een custom rom. In een reactie zegt Netflix dat het van nieuwe drm gebruikmaakt.

Android-gebruikers meldden dat zij de Netflix-applicatie niet langer konden vinden in de Play Store. Kort daarna bevestigde Netflix tegenover Android Police dat het niet langer ondersteuning biedt voor Android-apparaten met roottoegang of custom roms. Onduidelijk blijft met welke intentie Netflix deze gebruikers wil blokkeren, maar mogelijk heeft het iets te maken met het voorkomen van het illegaal kopiëren van content. Het gaat om versie 5.0 van de applicatie die kortgeleden is verschenen.

Vooralsnog werkt de applicatie wel op Android-apparaten met roottoegang of een custom rom, zolang deze al geïnstalleerd staat; in de Play Store wordt Netflix als 'niet compatibel' aangeduid. Uit een test van Android Police werkt ook dat de nieuwe versie 5 van Netflix wel degelijk werkt op Android-apparaten met aangepaste software, zolang deze maar buiten de Play Store om wordt geïnstalleerd. Het is echter nog mogelijk dat Netflix er op termijn voor kiest om ook de werking van de app zelf te blokkeren.

Volgens Netflix wordt er met de update gebruikgemaakt van een nieuw soort drm, dat ontwikkeld is door Google. Deze Widevine DRM bekijkt onder andere of het apparaat dat een applicatie wil installeren is gecertificeerd door Google.