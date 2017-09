Spotify ondersteunt Safari niet meer

De op het web gebaseerde speler van Spotify werkt niet langer in combinatie met de Safari-browser op macOS. Apple-gebruikers die de dienst in de browser willen gebruiken, moeten overstappen op alternatieven, is het advies van Spotify.

Wie open.spotify.com opent in Safari 10 op een Mac-systeem, krijgt een melding dat de browser de Spotify Web Player niet ondersteunt. De dienst raadt aan een andere browser te gebruiken of over te stappen op de Spotify-applicatie voor macOS.

In een reactie op vragen van gebruikers hierover bevestigt de supportafdeling van Spotify dat Safari niet langer ondersteund wordt. Dat meldt een gebruiker op het forum van de dienst. Als reden noemt het bedrijf alleen dat 'er functies toegevoegd of verwijderd worden om Spotify beter te maken'. Hij kon niet zeggen of specifieke functies voor ondersteuning terugkeren.

De gebruiker verwijst naar een uitlegpagina om de Spotify Web Player werkend te krijgen bij problemen, waar gesproken wordt over een Widevine-plug-in. De Widevine Media Optimizer is een tool die door Google is ontworpen voor de decryptie van mediastreams, maar Safari acht de plug-in niet veilig genoeg en accepteert de installatie daarom niet.