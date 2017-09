Benchmark van Intel Core i7-8700K verschijnt in livestream

Een Canadese techjournalist heeft Cinebench gedraaid op een HP Omen-pc die is voorzien van een Intel Core i7-8700K-cpu. De processor met zes cores en twaalf threads, die officieel nog niet is aangekondigd, haalde daarbij 1230 punten in de multicoretest.

Karl Morin, die onder de naam MrTechQc een YouTube-kanaal beheert, streamde op Facebook een livevideo waarin te zien was hoe hij de benchmark uitvoerde. De multicorescore is zo'n 26 procent hoger dan wat een Core i7-7700K haalt in dezelfde benchmark. Dat is echter een quadcore met acht threads; de winst komt dus uit de stijging van het aantal cores en threads.

Ook voerde Morin de test uit waarbij één core wordt belast. Dat leverde een score van 196 punten op. Iets hoger dan de 191 punten die een Core i7-7700K haalt. De Core i7-8700K draaide op een baseclock van 3,7GHz en heeft waarschijnlijk een maximale turbo van 4,3GHz met alle cores actief en 4,7GHz met één core actief.

Morin was aanwezig op een evenement waar een HP Omen-pc stond met de nieuwe Intel-processor. Er was geen monitor aangesloten, maar Morin koppelde een andere monitor los en sloot deze aan op de pc, om vervolgens Cinebench te draaien.

Dit weekend kwam er meer informatie naar buiten over de mogelijke prijs van de Coffee Lake-cpu's. Een Duitse webwinkel noemt prijzen voor vrijwel alle modellen. Ondertussen lijkt Gigabyte bevestigd te hebben dat de Z370-moederborden op 5 oktober worden aangekondigd. In een teaser noemt het bedrijf die datum. Eerder ging al het gerucht dat op die datum Intel zijn Coffee Lake-S-cpu's voor desktops aankondigt.

Verder zijn er foto's van de non-K-versie van de Core i7-8700 op Reddit verschenen. Deze tonen zowel de voor- als de achterkant en daaruit blijkt dat het pinontwerp gelijk is aan dat van de cpu's van de zevende generatie. Desondanks is een nieuw moederbord nodig om van de achtste generatie-cpu's gebruik te maken.

Vrijdag publiceerde VideoCardz al foto's en specificaties van Gigabyte Aorus-moederborden met de Intel Z370-chipset. Eerder vorige week kwamen er afbeeldingen van moederborden van ASRock en MSI naar buiten. Een roadmap van Intel toonde aan dat er eind volgend jaar ook Z390-moederborden komen.

Processor Cores/threads Kloksnelheid Turbo Turbo (1c) L3 Tdp Prijs Core i7-8700K 6/12 3,7GHz 4,3GHz 4,7GHz 12MB 95W €389 Core i7-8700 6/12 3,2GHz 4,3GHZ 4,6GHz 12MB 65W €329 Core i5-8600K 6/6 3,6GHz 4,1GHz 4,3GHz 9MB 95W €273 Core i5-8400 6/6 2,8GHz 3,8GHZ 4GHz 9MB 65W €192 Core i3-8350K 4/4 4GHz - - 8MB 91W €189 Core i3-8300 4/4 4GHz - - 8MB 65W - Core i3-8100 4/4 3,6GHz - - 6MB 65W €123

Intel Coffee Lake-S-specificaties volgens Intel-slide, informatie van ASRock en geruchten