Uitgelekte presentatie van Intel toont prestaties Core i7-8700K met zes cores

Een foto die gemaakt is bij een presentatie van Intel, toont details over de komende Coffee Lake-processors voor desktops. Volgens Intel is de Core i7-8700K in single threaded-applicaties 11 procent sneller dan de i7-7700K. Bij multi threaded-workloads is dat 51 procent.

De hoge prestatiewinst bij gebruik van meerdere cores is te verwachten, omdat de nieuwe i7-cpu's zes in plaats van vier fysieke cores hebben. De afbeelding toont ook de kloksnelheden, maar die zijn moeilijk te onderscheiden vanwege de lage resolutie van de foto. Volgens eerdere geruchten is de maximale turbosnelheid van de i7-8700K bij gebruik van een core 4,7GHz. Bij de i7-7700K is dat 4,5GHz. In kloksnelheid is de nieuwe cpu dus zo'n 4,4 procent sneller. Intel stelt echter dat de nieuwe cpu 11 procent sneller is, dus de rest van de prestatiewinst zou uit ipc-verbeteringen kunnen komen.

Het is niet bekend welke benchmark Intel heeft gebruikt voor de getoonde cijfers. Een onafhankelijke test zal moeten uitwijzen wat de daadwerkelijke prestatiewinst is van Coffee Lake ten opzichte van Kaby Lake. De processors van de achtste generatie worden net als die van de zevende generatie gemaakt op een 14nm-procede.

De foto staat op het forum van de Chinese website Chiphell. Onderaan de getoonde slide is het woord 'training' te zien. Vermoedelijk gaat het om een presentatie van Intel aan verkopers. De afbeelding bevestigt eerdere geruchten dat de Core i7-cpu's van de achtste generatie over zes cores en twaalf threads beschikken. De Core i5's krijgen ook zes cores maar hebben geen hyperthreading. Bij de i3-serie verdwijnt hyperthreading, maar krijgen de nieuwe modellen vier fysieke cores.

Processor Cores/Threads Kloksnelheid Turbo Turbo (1c) L3 Tdp Core i7-8700K 6/12 3,7GHz 4,3GHz 4,7GHz 12MB 95W Core i7-8700 6/12 3,2GHz 4,3GHZ 4,6GHz 12MB 65W Core i5-8600K 6/6 3,6GHz 4,1GHz 4,3GHz 9MB 95W Core i5-8400 6/6 2,8GHz 3,8GHZ 4GHz 9MB 65W Core i3-8350K 4/4 4GHz - - 8MB 65W Core i3-8300 4/4 4GHz - - 8MB 65W Core i3-8100 4/4 3,6GHz - - 6MB 65W

Intel Coffee Lake-specificaties volgens geruchten en Intel-slide