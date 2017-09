Foto's tonen meer Z370-moederborden van MSI en Gigabyte

VideoCardz heeft opnieuw foto's online gezet van moederborden met de Intel Z370-chipset. In totaal zijn er nu negen moederborden van MSI te zien. Ook toont de website een nieuw moederbord van Gigabyte.

Nadat vorige week al een foto van het MSI Z370 Godlike Gaming-moederbord verscheen, is nu een complete line-up van MSI Z370-moederborden te zien. Er komen twee Gaming Pro Carbon-varianten, met of zonder wifi-kaart. MSI maakt onder andere ook de Z370M Gaming Pro AC, een micro-atx-variant van het moederbord voor gamers. Hierop zijn twee pci-e-x16-slots beschikbaar, in plaats van drie op de grotere atx-borden.

Ook heeft VideoCardz een foto van het Gigabyte Z370XP SLI-moederbord online gezet. Eerder verschenen er al afbeeldingen en specificaties van de Gigabyte Aorus-moederborden. De variant die nu op de foto staat, zou een goedkoper model zijn. Ten opzichte van de Z270-variant heeft het moederbord een nieuw kleurenschema. Net als zijn voorganger zijn er drie pci-e-x16-sleuven en drie pci-e-x1-slots. Het bord heeft twee m2-aansluitingen, bij de Z270-uitvoering was dat er één.

Eerder verschenen er al foto's van zes ASRock-moederborden met Z370-chipset. Volgens een roadmap van Intel komt er eind 2018 ook nog een Z390-chipset. De Z370-moederborden worden waarschijnlijk op 5 oktober aangekondigd, als Intel zijn Coffee Lake-S-processors voor desktops presenteert. De nieuwe hexacores werken alleen op moederborden met de nieuwe chipset.