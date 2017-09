Zotac maakt mini-pc met AMD Ryzen 5-cpu en GTX 1070-videokaart

Zotac heeft nieuwe minipc's in zijn Zbox Magnus-serie aangekondigd. Er komen modellen met de AMD Ryzen 5 1400-cpu en varianten met de Intel Core i5-7300HQ-laptopprocessor. In de kleine kastjes zit een GTX 1060- of GTX 1070-videokaart.

De nieuwe ER-modellen in de Magnus-serie zijn uitgerust met de AMD-processor. De Ryzen 5 1400 is een quadcore die kan werken aan acht threads en draait op een snelheid van 3,2GHz tot 3,4GHz. De processor heeft een tdp van 65 watt.

Zotac meldt niet op welk moederbord de processor wordt geprikt, waarschijnlijk zit er in het kastje met afmetingen van 225x203x128mm een aangepast pcb. Datzelfde geldt waarschijnlijk voor de Magnus EK-modellen, die een Intel Core i5-7300HQ-laptopprocessor hebben.

De videokaarten zijn de desktopversies van de GTX 1060 3GB en GTX 1070. Er kan tot 32GB ddr4-geheugen in sodimm-formaat in het systeem geprikt worden en er is plek voor een m2-ssd en een 2,5"-hdd of -ssd. Bij de Intel-varianten kan ook een Optane-ssd gebruikt worden.

Op de kastjes zitten twee usb 3.1 gen2-aansluitingen, een hdmi 2.0-poort en drie displayport 1.4-aansluitingen. Zotac levert de minipc's met of zonder Windows 10. De nieuwe modellen zijn toegevoegd aan de website, maar prijzen heeft de fabrikant nog niet bekendgemaakt.