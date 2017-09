Gigabyte introduceert mini-itx-versie van GeForce GTX 1080

Gigabyte heeft een versie van de GeForce GTX 1080 aangekondigd die een lengte heeft van 169mm. De mini-itx-versie van de grafische kaart bevat een enkele ventilator en draait de referentiekloksnelheden zoals Nvidia die voorschrijft.

De compacte Gigabyte GTX 1080 Mini ITX 8G, met typenummer GV-N1080IX-8GD, combineert de GeForce GTX 1080 met een enkele 90mm-fan en koelblok waar drie koperen heatpipes door zijn verwerkt. De core-kloksnelheid van de kaart is 1607MHz, met een Boost naar 1733MHz. Dat zijn de snelheden waar de kaart op werkt in de Gaming Mode.

Er is ook een OC Mode, die in te schakelen is voor een kloksnelheid van 1632MHz en een Boost van 1771MHz. De voeding gaat via de 8-pins pci-e-connector en er is een 5+2-fasige vrm aanwezig. Gigabyte plaatst verder drie displayports met versienummer 1.4 op de kaart en ook duallink dvi en hdmi 2.0 zijn aanwezig.

De compacte kaart van Gigabyte is niet de eerste mini-itx-versie van de GTX 1080. Ook Zotac kondigde al zo'n verkorte variant van Nvidia's videokaart aan. Gigabyte zelf bracht een jaar geleden al een mini-tx-model van de GTX 1070 uit. Wat de prijs is van de Gigabyte GTX 1080 Mini ITX 8G is nog niet bekend.