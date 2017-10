Nvidia GeForce GTX 1070 Ti komt volgende week uit voor 469 euro

Nvidia heeft de GTX 1070 Ti Founders Edition aangekondigd en fabrikanten komen met hun eigen versies. De nieuwe videokaart heeft 2432-cudacores, flink meer dan de 1920-cores van de GTX 1070. De kaarten beschikken over 8GB gddr5-geheugen.

De specificaties van de GTX 1070 Ti zijn bijna gelijk aan die van de GTX 1080, die 2560 cudacores heeft. Het hoger geplaatste model beschikt echter over gddr5x-geheugen op 10Gbit/s en Nvidia bracht ook al een snellere variant met 11Gbit/s-geheugen uit.

Ten opzichte van de GTX 1070 met 1920 cudacores heeft de nieuwe Ti-versie 26 procent meer cores. De tdp van de kaart is 180 watt; het verbruik is daarmee hoger dan bij de GTX 1070 en gelijk aan dat van de GTX 1080. Nvidia geeft zijn GTX 1070 Ti Founders Edition een adviesprijs 469 euro. Daarmee is de nieuwe uitvoering 40 euro duurder dan het huidige model.

Vrijwel alle aangekondigde GTX 1070 Ti-videokaarten hebben een baseclock van 1607MHz met een boost naar 1683MHz. Voor zover bekend heeft alleen Asus overgeklokte varianten aangekondigd; twee RoG Strix-modellen van de fabrikant hebben een boostsnelheid van respectievelijk 1721 en 1759MHz. Gebruikers kunnen de kaarten ook zelf overklokken, iets dat volgens eerdere geruchten wellicht niet mogelijk was.

Het lijkt in alle gevallen om videokaarten te gaan die zijn gebaseerd op een bestaand ontwerp, met koelers die eerder zijn toegepast op de reguliere GTX 1070 of op GTX 1080-modellen. Fabrikanten hebben voor de GTX 1070 Ti geen nieuwe koelers of pcb's ontworpen.

Alle informatie over de GTX 1070 Ti-videokaarten is in de afgelopen weken al online verschenen. Website VideoCardz plaatste bovendien van veel merken al foto's en details van de kaarten, die donderdag officieel zijn aangekondigd. Reviews van de GTX 1070 Ti-videokaarten mogen vanaf 2 november online. Op dat moment moeten de nieuwe videokaarten ook te koop zijn.

GeForce GTX 1080 Ti GeForce GTX 1080 11Gbit/s GeForce GTX 1070 Ti GeForce GTX 1070 Gpu 16nm FF GP102 16nm FF GP104 16nm FF GP104 16nm FF GP104 Cudacores 3584 2560 2432 1920 Tmu's 224 160 152 120 Rop's 88 64 64 64 Rekenkracht 10,6Tflops 8,2Tflops 7,8Tflops 5,8Tflops Corekloksn. 1480MHz 1607MHz 1607MHz 1506MHz Boostkloksn. 1582MHz 1733MHz 1683MHz 1683MHz Geheugenkloksn. 11Gbit/s 11Gbit/s 8Gbit/s 8Gbit/s Geheugen 11GB gddr5x 8GB gddr5x 8GB gddr5 8GB gddr5 Geheugenbus 352bit 256bit 256bit 256bit Tdp 250W 180W 180W 150W

Update 16:14: Nvidia heeft de videokaart ook op zijn Nederlandse website gezet, waardoor de europrijs bekend is. Het artikel is daarop aangepast.