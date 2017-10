'Foto's tonen GeForce GTX 1070 Ti van Gigabyte'

Er zijn foto's online verschenen die de Gigabyte GTX 1070 Ti Gaming zouden tonen. Aan het uiterlijk is niet af te zien of het daadwerkelijk om een 1070 Ti gaat, maar de videokaart ziet er anders uit dan de bestaande GTX 1070 Gaming van het merk.

De foto's zijn online gezet door VideoCardz, een website die geregeld voor de officiële aankondiging van videokaarten al informatie en afbeeldingen naar buiten brengt. Het ontwerp van de kaart lijkt op dat van bestaande Gigabyte-videokaarten met WindForce 3X-koeler, maar het pcb is iets korter dan dat van de 1070 en ook is de heatsink anders.

De Gigabyte GeForce GTX 1070 Ti Gaming zou een variant zijn zonder overklok. Dat volgt uit de naamgeving van eerdere videokaarten van de fabrikant. Er gaan geruchten dat de GTX 1070 Ti niet is over te klokken. Het is echter nog onduidelijk of het betekent dat fabrikanten geen overgeklokte versies gaan leveren, of dat Nvidia de kloksnelheid ook voor eindgebruikers vastzet.

Nvidia heeft officieel nog niets bekendgemaakt over de GTX 1070 Ti. Er gaan al een tijdje geruchten over de komst van de videokaarten en verschillende bronnen stellen dat de kaart op 26 oktober aangekondigd zal worden. De verwachting is dat de GTX 1070 Ti meer cudacores heeft en op een hogere kloksnelheid draait dan de huidige GTX 1070.

De vierde afbeelding toont de bestaande Gigabyte GTX 1070 G1 Gaming. In vergelijking met het nieuwe model is te zien dat er een andere heatsink wordt gebruikt en dat het pcb een ander formaat heeft.

GeForce GTX 1080 Ti GeForce GTX 1080 11Gbit/s GeForce GTX 1070 Ti (*gerucht) GeForce GTX 1070 Gpu 16nm FF GP102 16nm FF GP104 16nm FF GP104* 16nm FF GP104 Cudacores 3584 2560 2432* 1920 Tmu's 224 160 152* 120 Rop's 88 64 64* 64 Rekenkracht 10,6tflops 8,2tflops 7,8tflops* 5,8tflops Corekloksn. 1480MHz 1607MHz 1607MHz* 1506MHz Boostkloksn. 1582MHz 1733MHz 1683MHz* 1683MHz Geheugenkloksn. 11Gbps 11Gbps 8Gbps* 8Gbps Geheugen 11GB gddr5x 8GB gddr5x 8GB gddr5* 8GB gddr5 Geheugenbus 352-bit 256-bit 256-bit* 256-bit Tdp 250 W 180 W 180 W* 150 W

Overzicht opgesteld door VideoCardz