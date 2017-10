Razer voorziet Blade Stealth-laptop van quadcore en komt met nieuw gpu-dock

Razer heeft een nieuwe variant van zijn dunne Blade Stealth-laptop aangekondigd, met een Intel Core i7-8550U-quadcore. De 13,3"-laptop is in andere opzichten niet aangepast. De Core V2-behuizing voor externe videokaarten heeft een nieuwe thunderbolt-controller.

De nieuwe uitvoering van de Blade Stealth is gebaseerd op het model dat Razer in juni aankondigde. Alleen de interne hardware is aangepast. In het nieuwe model zit de Core i7-8550U, deze Kaby Lake Refresh-processor heeft vier cores en acht threads op 1,8GHz, met een boost naar maximaal 4GHz.

Razer biedt de quadcore aan in een configuratie met een een 512GB-ssd en 16GB ram voor 1900 euro. De laptop heeft een 13,3"-IGZO-paneel van Sharp met een resolutie van 3200x1800 pixels. Er zit geen videokaart in de laptop, behalve de geïntegreerde gpu van de Intel-processor. De laptop is 13,8mm dik en weegt 1,35kg.

De laptop kan gebruikt worden in combinatie met een externe gpu via thunderbolt en Razer biedt daarvoor zijn eigen Core-behuizing aan. Daarvan heeft het merk nu de Core V2 aangekondigd. Razer zegt dat in het dock een dubbele thunderbolt 3-controller is toegepast. Daardoor worden de beschikbare lanes voor de gpu en de andere apparaten die zijn aangesloten op de usb 3.0-poorten en de ethernetpoort van het dock gescheiden. Dat zou betere prestaties mogelijk moet maken. Van buiten ziet het kastje er ongewijzigd uit, maar aan aan de binnenkant zou iets meer ruimte moeten zijn. De Razer Core V2-behuizing kost 600 euro.