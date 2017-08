Wil je gamen op je laptop dan was je tot voor kort veroordeeld tot een (meestal) zware en logge gamelaptop, maar dat is aan het veranderen. Steeds meer fabrikanten bouwen externe videokaarten voor laptops met een thunderbolt 3-aansluiting, waarmee je bijvoorbeeld op je ultrabook kunt gamen. Zelfs Apple ondersteunt in macOS 10.13 externe videokaarten, wat de potentiële markt voor externe videokaarten nog groter maakt. Bij Tweakers hebben we tot nu toe gekeken naar de XG Station 2 van Asus, maar uiteraard heeft de concurrentie niet stilgezeten en Gigabyte verkoopt sinds kort de Aorus GTX 1070 Gaming Box.

Gigabyte pakt het helemaal anders aan dan zijn concurrent en verkoopt niet, zoals Asus, een losse behuizing waarin je je eigen videokaart kunt bouwen, maar levert een compleet pakket van behuizing en GTX 1070-kaart.

Aorus Gaming Box

In de Gaming Box zit een Gigabyte GTX 1070 Mini ITX, waardoor de behuizing maar 21 bij 9,5 centimeter meet en 16 centimeter hoog is. De behuizing is gemaakt van metaal en voorzien van roosters aan de zijkanten, zodat de ventilators frisse lucht kunnen aanzuigen.

Aan de achterkant van de behuizing bevinden zich de aansluitingen. De verbinding met de laptop verloopt via thunderbolt 3 en daarnaast bevinden zich nog vier usb 3.0-aansluitingen, waarbij de rode aansluiting Qualcomms Quick Charge 3.0 ondersteunt, om snel een mobiel apparaat mee op te laden. De ingebouwde videokaart heeft twee dvi-aansluitingen, hdmi 2.0 en een displayport-aansluiting. De Gaming Box kan ook via de thunderbolt-kabel je laptop opladen met maximaal 60 watt. Heb je een laptop die een hoger laadvermogen behoeft, dan zul je gebruik moeten maken van de bijgeleverde adapter.

Wat ingebouwd zit, kun je natuurlijk ook weer uitbouwen en de Gaming Box laat zich daartoe makkelijk openen. Binnenin zit een gewone Gigabyte GTX 1070 Mini ITX OC-videokaart en een 450 watt-voeding van Enhance, die voorzien is van een peg-8-aansluiting. De videokaart steekt in een regulier pci-e-slot, waardoor je hem gewoon kunt verwisselen. Voor de preview van macOS High Sierra gebruikten we de Gaming Box bijvoorbeeld in combinatie met een RX 580-videokaart, met behulp van een riser cable.

De videokaart wordt gekoeld met behulp van zijn eigen ventilator, die niet veel herrie maakt en vrijwel altijd stilstaat als je geen games speelt en de kaart in 2d-modus werkt. Datzelfde kan niet gezegd worden van de ventilator in de voeding en de twee piepkleine ventilators die aan de achterkant van de videokaart extra warme lucht moeten afvoeren. Gezien de beperkte ruimte in de behuizing waren de kleine ventilators wellicht de enige optie, maar dat betekent wel dat de koeling een behoorlijke herrie maakt tijdens het gamen. Het gebruik van kleine ventilators zagen we overigens ook bij de Asus XG Station 2.

Omdat gaminghardware tegenwoordig niet meetelt als het niet van rgb-leds voorzien is, zit er op het moederbord van de Gaming Box een rijtje van tien leds, die aangestuurd kunnen worden met Gigabyte's Aorus-software. Rgb Fusion wordt ondersteund, waardoor de leds met je overige Gigabyte-hardware mee kunnen knipperen. Je kunt de software bovendien gebruiken om de videokaart over te klokken.

Tot slot is de Gaming Box onze eerste ervaring met een externe videokaart die je kunt meenemen. Het doosje is niet bijzonder zwaar, 2380 gram, en wordt geleverd met een draagtas waarin je ook het netsnoer en de thunderboltkabel kwijt kunt.