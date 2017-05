Door Olaf van Miltenburg, woensdag 24 mei 2017 16:17, 22 reacties • Feedback

Intel wil de adoptie van Thunderbolt 3 in een stroomversnelling brengen door de techniek die nodig is voor de standaard, te integreren in komende processors. Pc-fabrikanten hoeven daardoor geen extra componenten toe te voegen. Daarnaast geeft Intel de specificatie vrij.

Apple is een van de drijvende krachten achter Thunderbolt 3 en steeds meer pc-fabrikanten passen de techniek ook toe in hun systemen, maar er zijn nog altijd enkele obstakels voor massale adoptie. Zo moeten fabrikanten hun apparaten van een extra controllerchip voorzien, moeten ze licentiekosten betalen aan Intel en moeten ze een certificeringstraject van Intel doorlopen.

Die hobbels probeert de chipgigant nu weg te nemen. Door Thunderbolt 3 direct op komende cpu's te integreren, kunnen fabrikanten dunnere en lichtere systemen maken en hoeven ze geen aparte componenten meer te gebruiken, zoals nu het geval is. Ook het verbruik daalt daardoor, claimt de fabrikant.

Volgend jaar geeft Intel de specificatie voor het protocol vrij, waardoor chipmakers hun eigen Thunderbolt 3-chips kunnen ontwikkelen zonder dat ze hiervoor royalty's hoeven af te dragen aan Intel. De chipgigant verwacht dat veel fabrikanten hierdoor nieuwe producten en toepassingen gaan ontwikkelen.

Apple juicht de stap van zijn partner op gebied van Thunderbolt-ontwikkeling toe en Microsoft werkt met Intel samen om de ondersteuning in komende Windows-versies te verbeteren. De Creators Update van Windows 10 verbetert de plug-and-playondersteuning voor Thunderbolt 3-accessoires al.

Intel denkt dat zijn i/o-standaard meer ingezet gaat worden voor onder andere docking stations, externe opslag, externe videokaarten voor laptops en virtualrealitytoepassingen. Intel onthulde Thunderbolt 3 in 2015. De standaard werkt via usb-c-aansluitingen en biedt een maximale doorvoersnelheid van 40Gbit/s en ondersteuning voor pci-e 3.0, hdmi 2.0 en displayport 1.2. De standaard kan daarnaast 100W aan vermogen leveren.