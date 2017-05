Door Joris Jansen, woensdag 24 mei 2017 16:33, 85 reacties • Feedback

De verkoop van fysieke pc-games is in Nederland vrijwel volledig ingezakt. In heel 2016 bedroeg de omzet uit de verkoop van fysieke games 159 miljoen euro. Pc-games hadden in die omzet een aandeel van slechts 6,35 procent; consolegames waren goed voor het resterende deel.

De markt voor de fysieke verkoop van games is ten opzichte van 2015 verder gekrompen. In 2015 was fysieke gamesoftware goed voor een omzet van 168,8 miljoen euro. In 2016 daalde dat naar 159 miljoen euro. Niet alleen de markt in zijn geheel krimpt, ook de verkoop van fysieke pc-games daalt steeds verder in vergelijking met de consolegames. In 2015 waren pc-games nog goed voor een aandeel in de omzet van 7,7 procent; in 2016 daalde dat naar 6,35 procent. Consolegames beslaan dus het leeuwendeel van de fysieke gameverkopen. Online gameverkopen en mobiele games zijn niet meegenomen in deze cijfers, die zijn gepubliceerd door de NVPI op basis van een onderzoek dat is uitgevoerd door GfK.

Fysieke exemplaren van games worden steeds minder verkocht, terwijl de online verkopen nog altijd stijgen en inmiddels al verreweg het grootste aandeel hebben op de markt van de gameverkoop. Uit recente cijfers die de Entertainment Software Assocation op basis van een onderzoek van onderzoeksbureau NPD over de markt in de VS heeft gepubliceerd, blijkt dat fysieke games in 2016 nog maar een aandeel van 26 procent hadden. Dat was in 2010 nog 69 procent. In 2013 werden in de VS voor het eerst meer online games aangeschaft dan fysieke varianten. Mobiele games worden meegerekend bij online verkopen.

De bestverkopende fysieke consolegames in Nederland zijn FIFA 17, Battlefield 1, Grand Theft Auto V en Call of Duty: Black Ops II. Bij de pc-games zijn The Sims 4, Farming Simulator 17, Overwatch en Battlefield 1 de bestverkopende titels.