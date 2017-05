Door Joris Jansen, vrijdag 5 mei 2017 11:07, 14 reacties • Feedback

De multiplayer-shooter Overwatch heeft sinds de release op 24 mei 2016 een miljard dollar opgebracht. Volgens Activision Blizzard is de game de snelst groeiende franchise van het gamebedrijf.

Bij de cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar heeft Activision Blizzard gezegd dat Overwatch de achtste franchise van het gamebedrijf is en goed is voor een omzet van een miljard dollar. De verkoop van customizable items in Overwatch heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de inkomsten. Volgens Blizzard hebben het vierde en het vijfde seizoensevenement, respectievelijk Year of the Rooster en Uprising, aanzienlijk bijgedragen aan de stijging van het totale aantal spelers in Overwatch.

De nettokwartaalomzet van Activision Blizzards steeg naar 1,7 miljard dollar, een stijging van bijna 19 procent ten opzichte van het eerste kwartaal 2016. De productverkoop daalde van 645 miljoen dollar in het eerste kwartaal 2016 naar 509 miljoen dollar in dezelfde periode in 2017. Deze daling wordt echter ruimschoots goedgemaakt door de categorie waar onder andere abonnementen en licenties onder vallen. Het gaat dan vooral om de maandelijkse World of Warcraft-abonnementen, royalties voor licenties en franchiseproducten, en microtransacties. De omzet van deze categorie bedroeg in het eerste kwartaal van 2016 nog 810 miljoen dollar, maar kwam in hetzelfde kwartaal in 2017 uit op 1,2 miljard dollar, een stijging van 50 procent. Hiermee heeft deze categorie een aandeel van 70 procent in de totale netto-omzet.

De titels van Activision Blizzard hadden gezamenlijk 431 miljoen maandelijks actieve gebruikers in het afgelopen kwartaal. Blizzard was goed voor 41 miljoen gebruikers, een stijging van 58 procent. Bij Activision daalde dit aantal naar 48 miljoen. Deze daling wordt vooral toegeschreven aan de tegenvallende resultaten van de vorig jaar uitgebrachte titel Infinite Warfare. Het aantal maandelijks actieve gebruikers komt in totaal uit op 431 miljoen door de mobiele gamedivisie, King, dat onder andere verantwoordelijk is voor games als Candy Crush Saga. King had in het afgelopen kwartaal 342 miljoen maandelijks actieve gebruikers, een lichte daling ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2016.

Blizzard maakte eind april op Twitter bekend dat Overwatch 30 miljoen spelers telde. Dat waren eind januari nog 25 miljoen spelers. Direct na de release van de shooter in mei 2016 groeide het aantal spelers al vrij snel. In juni 2016 bleek het al boven de 10 miljoen te liggen en begin augustus meldde Blizzard dat dit aantal was gegroeid naar 15 miljoen.

Activision meldde in de kwartaalcijfers ook dat de later dit jaar uit te brengen games Call of Duty: WWII en Destiny 2 het beide goed doen wat pre-orders betreft. Call of Duty: WWII werd vorige week aangekondigd en volgens Activision haalde de uitgebrachte trailer als snelste video uit de Call of Duty-franchise de 10 miljoen kijkers. Destiny 2 moet op 8 september uitkomen, gevolgd door Call of Duty: WWII op 3 november.