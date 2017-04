Door Sander van Voorst, vrijdag 28 april 2017 20:59, 21 reacties • Feedback

Blizzard heeft bekendgemaakt dat Overwatch inmiddels in totaal 30 miljoen spelers telt. Eind januari telde de shooter nog 25 miljoen spelers, waardoor er in drie maanden tijd 5 miljoen spelers zijn bijgekomen.

Blizzard maakte het aantal spelers bekend via zijn Twitter-kanaal. Het bedrijf bracht de shooter in mei vorig jaar uit, wat de game nog net geen jaar oud maakt. Begin augustus meldde Blizzard vervolgens dat het aantal spelers naar 15 miljoen was gegroeid, nadat halverwege juni al het aantal van 10 miljoen was overschreden.

De studio voegt regelmatig nieuwe personages aan de game toe; recentelijk kwam er de vrouwelijke tank Orisa bij. Die volgde op de eerdere introductie van de personages Sombra en Ana. Ook het spel zelf ziet, naast de nodige balance patches, regelmatig aanpassingen. Zo introduceerde Blizzard begin maart nog een Game Browser voor custom games.

Een andere game van Blizzard, het kaartspel Hearthstone, bereikte onlangs 50 miljoen spelers. Hearthstone kwam uit in maart 2014. Deze game is in tegenstelling tot Overwatch gratis te spelen; al zijn er mogelijkheden om in-game card packs te kopen.

Video naar aanleiding van de introductie van Orisa