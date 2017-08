Overwatch krijgt deathmatchmodus via toekomstige patch

Blizzard heeft bekendgemaakt dat het werkt aan een patch voor Overwatch die een deathmatch- en team-deathmatchmodus toevoegt aan de game. Deze modi zijn al te spelen in de publieke testruimte, maar het is nog onduidelijk wanneer de patch definitief beschikbaar komt.

Zowel de normale deathmatch als de team-deathmatch wordt toegevoegd aan de Arcade-modus van Overwatch. In de normale free-for-all deathmatch gaat de strijd tussen acht verschillende spelers, waarbij degene die twintig punten haalt, de ronde wint. In team-deathmatch gaat het om twee teams van vier, waarbij een team dertig punten moet halen om te winnen. Als een gevallen teamgenoot weer tot leven wordt gewekt, verdwijnt het behaalde punt van het vijandige team weer.

Dit wijkt aanzienlijk af van de speelstijl waar Overwatch vooral om bekend is, namelijk een sterk coöperatieve stijl, waarbij elk teamlid een specifieke taak heeft en een team controlepunten moet innemen of een payload moet vervoeren. De beide deathmatchmodi zijn de alom bekende klassieke modi uit shooters waarbij het puur gaat om het uitschakelen van zoveel mogelijk tegenstanders.

Er zijn een stuk of tien verschillende bestaande maps beschikbaar voor beide modi, waarbij wel enkele wijzigingen zijn aangebracht, zoals een beperking van de grootte van het speelveld. Ook komt er een nieuwe map uit die speciaal voor de deathmatchmodi is gemaakt.

Arcade is een van de verschillende beschikbare spelmodi van Overwatch, die afwijkt van de veel serieuzere Competitive Mode, waarin spelers punten kunnen verzamelen voor een ranglijst. In Arcade worden wisselende gameregels gehanteerd en zijn allerlei speltypen beschikbaar, zoals één-op-ééngevechten met willekeurig gekozen heroes, een eliminatiemodus, waarbij twee teams van drie tegen elkaar strijden, en een No Limits-modus, waarbij nauwelijks regels zijn.