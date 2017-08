EKWB komt met waterblok voor AMD Threadripper-cpu's

EK Water Blocks presenteert een waterblok dat is voorzien van een grote contactplaat, die de volledige heatspreader van AMD Threadripper-processors bedekt. Het waterblok wordt vanaf volgende week geleverd.

Het nieuwe waterblok is een Threadripper Edition van de bestaande EK Supremacy Evo. De vernikkelde koperen cold-plate is 68mm breed gemaakt, waardoor deze de grote Threadripper-processors volledig kan bedekken. Er komen varianten met een waterblok van doorzichtig acryl, zwart polyacetaat en vernikkeld messing.

De waterblokken worden geleverd met een nieuwe bracket voor plaatsing op de TR4-socket. De Threadripper-blokken zijn vanaf nu te bestellen en worden vanaf 18 augustus geleverd. De versies met een doorzichtig of zwart afgewerkt waterblok kosten 67,95 euro. De volledig vernikkelde variant is te bestellen voor 86,95 euro.

Veel andere fabrikanten van waterkoelers hebben nieuwe brackets uitgebracht, waarmee bestaande modellen op Treadripper-cpu's geplaatst kunnen worden. Hoewel de heatspreader daarmee niet altijd volledig bedekt wordt, is dat in de praktijk geen bezwaar, omdat de cores in het midden zijn geplaatst en de warmteontwikkeling aan de uiterste randen lager is. Een gebruiker van TechPowerUp heeft van EKWB te horen gekregen dat de TR4-bracket niet los wordt geleverd aan gebruikers van bestaande EK Supremacy Evo-blokken.