Alphacool brengt Eisbaer-aio-waterkoeler met 420mm-radiator uit

Alphacool komt met een all-in-one-waterkoeler die is voorzien van een 420mm-radiator, met daarop drie 140mm-ventilators. Het is het grootste model van de modulaire Alphacool Eisbaer-serie. Ook komt de fabrikant met een variant met 140mm-radiator in dezelfde serie.

Volgens de fabrikant is de Eisbaer 420 de aio-koeler met de grootste radiator op de markt. Veel fabrikanten bieden waterkoelers met maximaal een 360mm-radiator aan. Hoewel het een all-in-one-koeler betreft die al is gevuld als hij wordt geleverd, is het ook mogelijk om het waterkoelsysteem uit te breiden, bijvoorbeeld met een gpu-waterkoeler van Alphacool.

De pomp draait op een snelheid van 2600rpm en kan daarbij maximaal 70 liter per uur verplaatsen. Op de koperen 420mm-radiator zitten drie 140mm-fans, die op een snelheid van zo'n 1100rpm draaien. Dat levert volgens de fabrikant een geluidsdruk op van 29,4 dB(A), terwijl de luchtverplaatsing 62,31cfm bedraagt. De waterkoeler wordt geleverd met bevestigingsmogelijkheden voor recente AMD- en Intel-sockets, met uitzondering van de TR4-socket voor AMD's Threadrippercpu's.

Alphacool had al Eisbaer-aio-koelers met radiators van 120mm, 240mm en 360mm in zijn assortiment. De nieuwe 420mm-versie heeft een adviesprijs van 145 euro en de 140mm-variant kost 98 euro. De nieuwe koelers zijn per direct beschikbaar.