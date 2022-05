Alphacool introduceert vijf radiatoren met formaten tot 1260mm

Alphacool heeft vijf nieuwe radiatoren in de NexXxoS-serie geïntroduceerd. Het gaat hierbij om radiatoren met maten van 200mm tot 1260mm. De formaten wijken hiermee af van de standaard radiatoren voor 120mm- of 140mm-fans.

De radiatoren in kwestie worden gemaakt van koper, zo schrijft TechPowerUp. De grootste radiator in de serie is de XT45 1260 Supernova, die plaats biedt voor vier 200mm-fans aan de voorkant, of negen 140mm-fans aan de achterkant. De radiator in kwestie heeft afmetingen van 441x422x48mm, en heeft daarmee een 'vierkant' ontwerp. De fabrikant komt ook met een 1080mm-variant, die plaats biedt voor negen 120mm-ventilatoren en afmetingen van 378x360x46,5mm heeft. De producten kosten respectievelijk 140 en 100 euro.

De Alphacool NexXxoS XT45 1080mm (links) en de 1260mm-variant voor vier 200mm-fans

De fabrikant kondigt ook twee radiatoren voor 200mm-fans aan, met formaten van 200mm en 400mm. Daarmee bieden ze respectievelijk ruimte voor één of twee 200mm-fans. Respectievelijk kosten deze radiatoren 85 en 60 euro. Verder brengt Alphacool de ST30 560mm uit. Deze radiator biedt plaats voor vier 140mm fans en heeft afmetingen van 596,5x144x30mm. Deze radiator kost 105 euro. De radiatoren zijn alle vijf per direct beschikbaar.

Van links naar rechts: radiatoren van 200mm, 400mm en 560mm