Square Enix maakt enkele games weer beschikbaar op GeForce Now

Uitgever en ontwikkelaar Square Enix heeft enkele van zijn games weer beschikbaar gemaakt op GeForce Now, de streamingdienst van Nvidia. Dat maakte Nvidia eerder deze week bekend.

Nvidia maakt de herintroductie kenbaar op zijn blog. Onder de games die opnieuw worden toegevoegd, vallen onder andere Deus Ex: Human Revolution en Mankind Divided, Just Cause 3 en 4, en de drie games in de Tomb Raider-reboot-serie. Enkele andere games, waaronder Final Fantasy XV, Octopath traveler en NieR: Automata, worden vooralsnog niet ondersteund door de streamingdienst. Het is onduidelijk of die games op termijn alsnog worden toegevoegd.

Nvidia meldt aan The Verge dat Square Enix ervoor heeft gekozen om zijn games weer beschikbaar te maken vanwege het opt-in-programma dat eind mei werd geïntroduceerd. Hierdoor moeten ontwikkelaars zelf aangeven of hun games op het platform gespeeld mogen worden. Voordat dit opt-in-proces werd toegevoegd, haalden enkele ontwikkelaars hun games al van de dienst, waaronder Activision-Blizzard, Bethesda en 2K Games.

GeForce Now is de gamestreamingdienst van Nvidia. Gamers kunnen via die dienst hun eerder gekochte games spelen op de servers van Nvidia. Spelers moeten daarvoor eerst de games zelf kopen op platforms als Steam, de Epic Games Store of uPlay. Valve heeft eerder aangegeven dat het cloudgaming aan Steam zal toevoegen via GeForce Now. Deze integratie bevindt zich momenteel nog in een bètafase.