2K Games haalt als derde grote uitgever zijn spellen van GeForce Now af

2K Games heeft zijn spellen van Nvidia's GeForce NOW-gamestreamingdienst af laten halen. Het is de derde grote gameuitgever na Bethesda en Activision Blizzard die die stap zet. 2K geeft games uit als Borderlands 3, Civilization VI, XCOM 2 en BioShock.

The Verge schrijft dat Nvidia noch 2K inhoudelijk hebben gereageerd op de verwijdering van de games. In de bètaperiode van de dienst waren 2K-games gewoon aanwezig. Overigens hebben Activision Blizzard en Bethesda tot op heden ook niet uiteengezet waarom ze hun games liever niet op GeForce Now beschikbaar willen hebben.

GeForce Now is een dienst soortgelijk aan Google Stadia; Nvidia stelt voor een maandelijks bedrag gaming-hardware beschikbaar en de beelden kunnen gebruikers streamen naar hun pc, smartphone, tablet of Shield-mediaspeler. Gebruikers moeten hun games nog wel zelf los kopen. GeForce Now ondersteunt platformen als Steam, uPlay, de Epic Games Launcher en Battle.net.

Begin februari werd GeForce Now vrijgegegeven voor het algemene publiek, na een periode van bètatests. De dienst heeft een beperkte gratis variant en voor 5,49 euro per maand kunnen gamers langere speelsessies houden en staan RTX-effecten aan. Dat is een tijdelijke introductieprijs, die heel 2020 geldt.