Firaxis haalt 2K Launcher uit Civilization VI, doet dat ook met Civilization VII

Firaxis schrapt de verplichte 2K Launcher uit strategiegame Civilization VI. Dat bevestigt het bedrijf op sociale media. Ook de komende game Civilization VII zal geen gebruikmaken van die launcher wanneer die begin 2025 verschijnt.
De 2K Launcher is inmiddels uit de Steam-versie van Civilization VI is gehaald, bevestigt Firaxis-communitymanager Sarah Engel op sociale media. Als gebruikers Civ VI nu opstarten via Steam, dan krijgen ze de launcher dus niet langer te zien. Gebruikers krijgen wel een nieuwe pop-up in beeld, die ze laat kiezen tussen de DirectX 11- en 12-versies van het spel. Voorheen was die optie alleen beschikbaar in de 2K Launcher.
Naast de Steam-versie, wordt de 2K Launcher ook uit de Epic Games-versie van Civilization VI geschrapt. Dat gebeurt volgens Engel 'in de nabije toekomst'. Het bedrijf bevestigt ook dat Civilization VII, dat op de planning staat voor begin volgend jaar, geen gebruik zal maken van de launcher. In de reacties op sociale media uiten gebruikers zich positief over het verwijderen van de launcher, die overwegend negatief werd ontvangen.