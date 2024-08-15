Firaxis haalt 2K Launcher uit Civilization VI, doet dat ook met Civilization VII

Firaxis schrapt de verplichte 2K Launcher uit strategiegame Civilization VI. Dat bevestigt het bedrijf op sociale media. Ook de komende game Civilization VII zal geen gebruikmaken van die launcher wanneer die begin 2025 verschijnt.

De 2K Launcher is inmiddels uit de Steam-versie van Civilization VI is gehaald, bevestigt Firaxis-communitymanager Sarah Engel op sociale media. Als gebruikers Civ VI nu opstarten via Steam, dan krijgen ze de launcher dus niet langer te zien. Gebruikers krijgen wel een nieuwe pop-up in beeld, die ze laat kiezen tussen de DirectX 11- en 12-versies van het spel. Voorheen was die optie alleen beschikbaar in de 2K Launcher.

Naast de Steam-versie, wordt de 2K Launcher ook uit de Epic Games-versie van Civilization VI geschrapt. Dat gebeurt volgens Engel 'in de nabije toekomst'. Het bedrijf bevestigt ook dat Civilization VII, dat op de planning staat voor begin volgend jaar, geen gebruik zal maken van de launcher. In de reacties op sociale media uiten gebruikers zich positief over het verwijderen van de launcher, die overwegend negatief werd ontvangen.

Sid Meier's Civilization VI
Sid Meier's Civilization VI

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 15-08-2024 18:41 41

15-08-2024 • 18:41

41

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Reacties (41)

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zonglew00 15 augustus 2024 19:06
Geen fan van de launcher, of het nou hinderlijk was? Ik ging er niet dood aan, irriteerde me eerder aan de intro video die je niet kan automatisch skippen. Of dat je telkens opnieuw alles moest instellen. Gelukkig hadden ze een save setting gemaakt, scheelde al een hoop irritatie.
R4gnax
@zonglew0015 augustus 2024 20:25
Geen fan van de launcher, of het nou hinderlijk was?
De integratie van de 2K launcher met Civ 5 was de reden achter diverse bugs, waaronder het feit dat Steam Input stopte met werken. Andere bugs waren bijv. dat Civ 5 op de achtergrond alsnog bleef door draaien als je het spel afsloot. Civ 4 en Civ 4 Colonization hielden er nog vreemdere issues aan over, zoals dat een paar keer op een back knop duwen het hele spel kon doen vasthangen totdat het spel afgesloten was en men Steam helemaal afgesloten en opnieuw opgestart had. (Wss. een issue met slechte parenting van een sub-process, gok ik zo.)

Geen idee of al die issues ooit opgelost waren.
Maaruh-- het zou Firaxis sieren als ze naast het wegslopen van dit gedrocht uit Civ 6 ook nog even naar Civ 5 zouden willen kijken en hem daar ook even 'das Boot' willen geven.
Caelorum
@zonglew0015 augustus 2024 19:12
De intro video kan je in de settings al vanaf release uitzetten.
zonglew00 @Caelorum15 augustus 2024 19:14
Hrm, ik ga dan goed kijken in de settings thx!
Zerora 15 augustus 2024 18:46
Zo'n launcher zou sowieso optioneel moeten zijn en geen verplichting.
DropjesLover @Zerora15 augustus 2024 19:56
Ik heb nooit gesnapt wat het voordeel van zo'n launcher was. Behalve extra klikjes met je muis.
Idem dito voor spellen die je alleen uit het spel laten terugkeren naar het hoofdmenu, voordat je het kan afsluiten. En dat splash screen "press any button to continue". Whyyyy. Al helemaal irritant op een console.
johnbetonschaar @DropjesLover16 augustus 2024 10:25
De ‘press any button to continue’ dient volgens mij meestal voor controller detectie. Als je het spel start zonder toetsenbord met alleen een controller, of op een systeem met meerdere controllers geattached, dan kan het via de knop die je als eerste indrukt automatisch naar de juiste input switchen. In plaats van dat je in een main menu terecht komt waar je de input settings niet kan veranderen omdat je input device verkeerd staat.
DropjesLover @johnbetonschaar16 augustus 2024 11:05
Dat zou ook gebeuren in het main menu, toch...
johnbetonschaar @DropjesLover16 augustus 2024 12:42
Ik gok dat het gewoon makkelijker is om eerst 1 functie te gebruiken om de input method te detecteren en vervolgens alle logica daarna generiek te maken, dan om bij elke input actie in je menu te gaan beslissen of je de controller (nog) moet (her) configureren. Ook niet alle spellen doen het op deze manier natuurljk, maar sommige wel :+
Nozmordre @DropjesLover15 augustus 2024 20:11
Het "voordeel" is dat de uitgever met zo'n launcher veel meer van jou data kan verzamelen en verkopen aan advertentie bedrijven.
Jack Flushell @Nozmordre16 augustus 2024 16:39
Ik ben heel benieuwd hoe dat dan werkt volgens jou. Waarom kan de dat met een launcher wel en zonder niet?
Cranslove @Zerora16 augustus 2024 08:46
Dat geldt voor vrijwel alles. Opt-in zou de standaard moeten zijn i.p.v. opt-out.
Maar dit is goed nieuws! Hoe minder launchers, hoe beter. Heb er nooit de toegevoegde waarde van kunnen inzien.
Alxndr @Zerora16 augustus 2024 09:57
Wie gaat er nu vrijwillig en launcher installeren?
t mac 15 augustus 2024 18:59
Apple M1 is nu ook supported (ipv Rosetta)
Wolfos
@t mac15 augustus 2024 20:08
Moet de game dan opnieuw geïnstalleerd worden? Is hier nog steeds Intel.
EDIT: Ja
Jeroen O @t mac16 augustus 2024 16:46
Waar kun je dit ergens zien?
Rho d Berth 15 augustus 2024 21:49
Ik heb 'm al jaren via een mod uitgeschakeld. Gewoon beschikbaar via de steam workshop.

Er zijn talloze goede mods, voor game elementen uiteraard, maar ook om de ui aan te passen, extra info-layers toe te voegen, etc.
Weltschmerz @Rho d Berth15 augustus 2024 22:40
Je had ook een command line kunnen gebruiken in de properties van Steam.

1) Rechter muisklik op Civilization in je Steam library.
2) Klik op 'Properties' (eigenschappen?)
3) Bij 'General' (algemeen?) (het eerste tabblad dat standaard open staat) staat er een open balk onderaan met daarboven "Advanced users may choose to enter modifications to their launch options." Daar plak je "G:\SteamLibrary\steamapps\common\Sid Meier's Civilization VI\Base\Binaries\Win64Steam\CivilizationVI_DX12.exe" %command%
4) Profit
Pendora 15 augustus 2024 18:44
Hoop het begin dat veel uitgevers dit gaan volgen
TheRie 15 augustus 2024 19:18
Goed zo, weg ermee. Nou nog de 2K launcher uit de "geremasterde" Bioshock 1 en 2 en ook uit Infinite graag.... (Ja ik weet dat de originele games de launcher niet hebben en ja ik weet ook over GOG)
Majestici 15 augustus 2024 19:24
Ondanks dit nog altijd de petitie tekenen.
stopkillinggames.com
Ricardos777 15 augustus 2024 19:41
Toen deze launcher kwam kon ik het spel niet meer spelen, alles geprobeerd, deïnstalleren etc. Na een tijd weer aan de gang gekregen.
Heb het nut van deze launcher nooit gezien en ga hem ook niet missen 😅.
Slavy 15 augustus 2024 19:58
Doe dat ook met de Bioshock games a.u.b. Nummer 1 crashde zo vaak daardoor, ben daardoor ook mijn savegame kwijtgeraakt.
atthias 15 augustus 2024 20:20
mooi hopelijk volgen er meer

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