Maker Total War-games zet per ongeluk webpagina onaangekondigde rts-game online

Creative Assembly heeft per ongeluk de naam van een nieuwe Total War-game onthuld: Pharaoh. Dat bleek uit een verwijzing naar een nog niet toegankelijke pagina op de website van de studio. Die verwijzing is inmiddels verwijderd.

Dat blijkt uit een Reddit-post waarin een screenshot van de website inclusief de naam van de onaangekondigde game te zien is. Het lijkt erop dat CA te vroeg veranderingen aan de website online heeft gezet, waardoor het lek is ontstaan. PCGamesN spreekt ervan dat de juiste URL invullen je naar een '403 forbidden'-pagina brengt in tegenstelling tot een 404. Dat zou het bestaan van de pagina bevestigen, maar PCGamesN deelt de volledige URL niet. Pharaoh verwijst naar het oude Egypte. Dat behelst een periode van ruwweg drieduizend jaar.

Een leaker postte op Twitter enkele dagen terug ook over het bestaan van de game. Volgens hem wordt de game komende week aangekondigd en komt Total War: Pharaoh beschikbaar in drie varianten waarvan er een beschikt over een preorderbonus. Met een beetje datamining op de site van Creative Assembly achterhaalde een Redditgebruiker enkele vermeende prijzen van de game. Die variëren van 78 tot 91 euro.

De Total War-serie bestaat uit strategiespellen die twee onderdelen combineren. Ze bieden een turn-based strategy game op de wereldkaart; die doet een beetje denken aan Civilization. Veldslagen vinden echter plaats in een realtimestrategymodus. Er zijn al veel games met de Total War-naam uitgekomen.