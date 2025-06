Consumentenbond eist dat Google stopt met tracking en wil schadevergoedingen

De Nederlandse Consumentenbond komt met een massaclaim tegen Google. De organisatie meent dat het bedrijf de privacy van gebruikers schendt en wil dat het een schadevergoeding betaalt aan iedere consument die Google gebruikt, desnoods na een rechtsgang.

De Consumentenbond argumenteert dat Google tegen de wet in allerlei gebruikersgegevens verzamelt, zonder kennisgeving en mogelijk zonder toestemming. "Google is het dominantste databedrijf ter wereld. Het verzamelt enorme hoeveelheden gegevens via al zijn diensten. Door locatiegegevens weet het bedrijf waar je woont, waar je werkt, waar je kinderen naar school gaan en bijvoorbeeld of je een homobar bezoekt of naar een partijbijeenkomst bent geweest. Dat zijn allemaal heel gevoelige gegevens", vertelt Gerard Spierenburg van de Consumentenbond aan de NOS.

Naast een schadevergoeding eist de bond ook veranderingen in het beleid van Google om deze overtredingen in de toekomst te voorkomen. In zijn eigen bekendmaking claimt de consumentenbond ook dat Google zich schuldig maakt aan het gebruik van dark patterns, interfaceontwerpen die gebruikers keuzes moeten ontlokken die ze niet werkelijk willen maken.

De bond werkt samen met de Stichting Bescherming Privacybelangen en er is een Nederlands advocatenkantoor in de arm genomen. Financiering voor de actie komt ook uit het buitenland; het Amerikaanse advocatenkantoor Lieff Cabraser Heimann & Bernstein ondersteunt de partijen financieel.

De NOS meldt dat Google ook kort gereageerd heeft op de kwestie. "We nemen privacyklachten zeer serieus en hebben in september 2022 de stichting waaraan de Consumentenbond zich nu heeft verbonden, om meer details gevraagd, maar nooit een reactie gehad." De Consumentenbond procedeert ook tegen Facebook. Die zaak verloopt vooralsnog in het voordeel van de Consumentenbond. Een zaak tegen TikTok wordt nog uitgevochten.